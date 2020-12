Ski alpin - Descente de Bormio (H) : Mayer s'impose, Kilde déloge Pinturault

Victoire de Matthias Mayer à Bormio ! L'Autrichien remporte la descente devant son compatriote Vincent Kriechmayr et le Suisse Urs Kryenbühl. Deux Français dans le Top 10 : Matthieu Bailet est 8e, Johan Clarey 9e https://t.co/B6lRYe8jyv pic.twitter.com/HwFUNWeY4w

— Eurosport France (@Eurosport_FR) December 30, 2020

Deux Français dans le Top 10, Pinturault relégué à la 2eme place du général



À l'ATTAQUE sur la redoutable piste de Stelvio à Bormio (ITA), @bailet_matthieu et @yoclarey se classe 8e et 9e de la Descente. @maxmuzat est 16e et @brice_roger 18e avec le dossard 39. 🇫🇷

📸 Agence Zoom pic.twitter.com/9fRjMdNVCh



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 30, 2020

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Descente hommes de Bormio - Mercredi 30 décembre 2020

16- Maxence Muzaton (FRA), à 1”25

18- Brice Roger (FRA), à 1”38

24- Adrien Théaux (FRA), à 1”81

36- Nicolas Raffort (FRA), à 2”98

38- Blaise Giezendanner (FRA), à 3”05

Nils Allègre, Valentin Giraud Moine

Le 25 janvier, il avait dompté la mythique Streif de Kitzbühel. Onze mois plus tard, c'est la Stelvio, toute aussi légendaire et de surcroît glacée en grande partie, que, qui rejoint au passage son illustre compatriote Hannes Reichelt, également vainqueur de six descentes en Coupe du Monde. Pourtant, mercredi en Italie, il s'en est fallu d'un rien que cela soit un autre Autrichien qui grimpe sur la plus haute marche. Mayer ne l'a ainsi emporté que pour quatre centièmes sur Vincent Kriechmayr à l'issue d'Sur ses terres, Dominik Paris termine ainsi au pied d'un podium que le Suisse Urs Kryenbuehl, toujours dans son élément à Bormio, est venu compléter. Mais l'Italien qui visait une cinquième victoire en descente sur les pentes lombardes n'accuse que treize centièmes à l'arrivée sur le vainqueur du jour, parti avec le dossard 16.Mathieu Bailet et Johan Clarey ne terminent pas bien loin eux non plus de Mayer, plus rapide néanmoins sur le bas du parcours que ses concurrents.se consolent en se classant tous les deux dans le Top 10 de cette descente. Alexander Aamodt Kilde (6eme) finit lui aussi dans les dix premiers, juste devant le héros de la veille sur le super-G l'Américain Ryan Cochran-Siegle (7eme). Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour un autre Français Alexis Pinturault.Heureusement, Kilde ne compte que trois points d'avance et « Pintu », au contact de son rival avant les prochains rendez-vous, peut continuer de rêver à ce premier gros globe de cristal pour un Français depuis Luc Alphand en 1997. Ce qui a tout d'une superbe opération à la sortie de Bormio.2- Vincent Kriechmayr (AUT), à 0”043- Urs Kryenbuehl (SUI), à 0”064- Dominik Paris (ITA), à 0”135- Mauro Caviezel (SUI), à 0”166- Aleksander Aamodt Kilde (NOR), à 0”287- Ryan Cochran-Siegle (USA), à 0”308- Mathieu Bailet (FRA), à 0”389- Johan Clarey (FRA), à 0”4710- Beat Feuz (SUI), à 0”59...Abandons :