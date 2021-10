Ski alpin : Cruelle rechute pour Roger

Terrible coup dur pour Brice Roger ! A peine remis d’une rupture du ligament croisé, qu'il s’était rompu en février dernier (photo), le skieur français de 31 ans a subi la même blessure au même genou lors d’une sortie en montagne la semaine dernière, et a été opéré ce lundi, comme il l’a confié, la mort dans l’âme, sur son compte Instagram. « Probablement l'un des moments le plus difficile de ma carrière, mon ligament croisé (LCA) opéré en février 2021 s'est re-rompu il y a une semaine maintenant lors d'une sortie en montagne. Difficile de l'accepter et de comprendre pourquoi il a re-cassé sur une petite glissade comme ça. Je m’étais investi à 1000% pour revenir en pleine forme cette année pour les Jeux Olympiques. Les sensations sur les skis pour mon retour sur la neige étaient très bonnes, je n'avais aucune douleur, aucune appréhension et je me sentais très bien physiquement. La vie est parfois cruelle, mais elle est ainsi. Le destin qui sait ? Je viens de me faire opérer aujourd'hui et tout s'est très bien passé, maintenant je vais prendre du temps pour digérer ce nouveau coup dur et me remettre au boulot. Retour à la case départ. »

Deux podiums de Coupe du Monde pour Roger

Alors qu'il aurait dû débuter sa saison fin novembre à Lake Louise au Canada, Brice Roger voit donc sa saison se terminer avant même qu'elle ait commencé. Le plus terrible pour lui est bien sûr que cette saison est olympique, avec les JO de Pékin prévus en février prochain. Le skieur de Bourg-St-Maurice devra se contenter de les regarder à la télévision, lui qui avait terminé 8eme de la descente de Pyeongchang en 2018 et 19eme du Super-G. Brice Roger est également monté sur deux podiums en Coupe du Monde, lors du Super-G de Méribel en 2015 et de celui de Kvitfjell en 2018. Malheureusement pour lui, il va devoir repasser par la case « rééducation » avant de remonter sur les skis en compétition la saison prochaine…