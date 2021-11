Ski alpin - Coupe du Monde : Worley part, Faivre revient

Absentes de la Coupe du Monde de ski alpin la saison passée en raison de la pandémie de coronavirus, les étapes nord-américaines ont fait leur retour la semaine dernière, mais le bilan est mitigé puisqu’en raison des conditions météo (neige au Canada, vent aux Etats-Unis), la première descente et le Super-G masculins ont été annulés à Lake Louise, et le slalom géant féminin a dû être annulé à Killington. Cette semaine, si tout va bien, deux Super-G et deux descentes se tiendront entre jeudi et dimanche pour les hommes à Beaver Creek, et deux descentes et un Super-G auront lieu entre vendredi et dimanche pour les femmes à Lake Louise.

Faivre de retour

Ce lundi, la Fédération française de ski a dévoilé la liste des sélectionnés pour ces épreuves. Blessé à la cheville depuis la mi-novembre, Mathieu Faivre sera du déplacement dans le Colorado. Plus pour reprendre ses repères que pour viser un excellent résultat, lui qui n’a jamais fait mieux que 49eme dans une épreuve de vitesse à Beaver Creek. Les dix autres skieurs sélectionnés, dont le tenant du gros globe Alexis Pinturault, sont les mêmes que pour les épreuves de Lake Louise. Du côté des femmes, les spécialistes de la technique laissent leur place aux spécialistes de la vitesse, et elles seront quatre au départ à Lake Louise. Tessa Worley, qui n’a pas pu participer au géant de Killington puisqu’il a été reporté, a décidé de rentrer en France, alors qu’elle avait participé à quelques Super-G la saison passée. Le prochain géant féminin est prévu le 21 décembre à Courchevel.



Lake Louise – Descente et Super G Dames – du 3 au 5 décembre

Camille CERUTTI – Risoul (Alpes Provence)

Laura GAUCHE – Tignes (Savoie)

Tiffany GAUTHIER – DOUANES Tignes (Savoie)

Romane MIRADOLI – ARMEES Inter Club Magland Désert (Mont Blanc)



Beaver Creek – Descente et Super G Hommes – du 2 au 5 décembre

Nils ALLEGRE – ARMEES Serre-Chevalier (Alpes Provence)

Nils ALPHAND – Serre-Chevalier (Alpes Provence)

Matthieu BAILET – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)

Johan CLAREY – DOUANES Tignes (Savoie)

Mathieu FAIVRE – DOUANES Isola 2000 (Côte d’Azur) – Super G uniquement

Blaise GIEZENDANNER – ARMEES Chamonix (Mont-Blanc)

Maxence MUZATON – DOUANES La Plagne (Savoie)

Alexis PINTURAULT – DOUANES Courchevel (Savoie) – Super G uniquement

Roy PICCARD – Les Saisies (Savoie)

Nicolas RAFFORT – Les Contamines Montjoie (Mont-Blanc)

Victor SCHULLER – Val d’Isère (Savoie)