Ski alpin - Coupe du Monde : Worley et Shiffrin absentes à Lech

La deuxième manche de la Coupe du Monde de ski alpin se déroulera sans Tessa Worley ni Mikaela Shiffrin. Après le slalom géant d’ouverture de Sölden le 23 octobre dernier (remporté par l’Américaine), la Coupe du Monde 2021-22 fait étape à Lech, toujours en Autriche, où un géant parallèle se tiendra ce samedi. Tessa Worley, huitième à Sölden, préfère se rendre directement en Amérique du Nord en vue des prochaines épreuves de vitesse (Killington aux Etats-Unis fin novembre, Lake Louise au Canada début décembre). La France sera donc représentée dans l’épreuve féminine par Clara Direz, qui avait remporté la seule victoire de sa carrière en Coupe du Monde sur un géant parallèle, en janvier 2020 à Sestriere, et par Coralie Frasse Sombet. Du côté des hommes, ce sont Mathieu Faivre, Thibaut Favrot, Victor Muffat Jeandet, Clément Noël, Cyprien Sarrazin et Alexis Pinturault qui défendront les couleurs tricolores, Pinturault cherchant à glaner un maximum de points en vue du classement du gros globe.

Shiffrin touchée au dos

Mikaela Shiffrin, quant à elle, soufre du dos. "Elle progresse, mais nous n’avons pas pu faire grand-chose jusqu’à aujourd’hui. C’est un problème qui est arrivé à Sölden mais qu’elle n’a malheureusement pas pu gérer quand elle a essayé de revenir à l’entraînement peu de temps après la course. Depuis, elle s’est concentrée sur des soins et a essayé de skier de nouveau, ce qui n’a pas fonctionné. Mais les choses vont mieux », a déclaré son entraîneur, Mike Day. Si tout va bien, on verra la femme aux 70 victoires en Coupe du Monde, qui s'entraîne actuellement chez elle dans le Colorado, à Levi (Finlande) les 20 et 21 novembre, avec deux slaloms au menu. Mais elle ne prendra bien sûr aucun risque, son grand objectif de la saison étant de remporter un maximum de médailles aux JO de Pékin en février, où elle sera alignée sur cinq épreuves.