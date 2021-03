Ski alpin - Coupe du Monde : Treize Français aux finales de Lanzerheide

La Coupe du Monde de ski alpin 2020-21 entame sa dernière semaine, et il s’agit de la plus importante ! Si l’an passé les finales de Cortina d’Ampezzo ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus, celles de Lanzerheide, en Suisse, auront bien lieu cette année, à partir de mercredi. Pour se qualifier pour les finales, il faut faire partie du Top 25 de chaque discipline, et ce sont pas moins de treize Français qui seront présents, avec un gros déséquilibre entre les hommes et les femmes, puisqu’elles ne seront que trois représentantes féminines. Evidemment, tous les regards seront tournés vers Alexis Pinturault, qui peut devenir le premier Français depuis Luc Alphand en 1997 à remporter le classement général de la Coupe du Monde. Le skieur de Courchevel, qui fêtera ses 30 ans samedi, aurait sûrement gagné le gros globe l’an passé si la saison n’avait pas été écourtée par le coronavirus, et il espère prendre sa revanche cette saison, même s’il est en perte de vitesse ces dernières semaines. Le Français compte 31 points d’avance sur son rival Marco Odermatt et s’est qualifié pour la finale du Super-G, du slalom et du slalom géant, mais a le droit également de s’aligner sur la descente car il est en course pour le gros globe. Il participera d’ailleurs à la descente d’entraînement mardi. Au total, Pinturault peut encore gagner 400 points durant ces finales, et le Suisse Loïc Meillard et l’Autrichien Marco Schwarz sont aussi encore mathématiquement concernés.



HOMMES

GROS GLOBE

Se jouera entre Alexis Pinturault (1100 points) , Marco Odermatt (1069), Loïc Meillard (760) et Marco Schwarz (754)

GLOBE DE LA DESCENTE

Se jouera entre Beat Feuz (486) et Matthias Mayer (418)

GLOBE DU SUPER-G

Se jouera entre Vincent Kriechmayr (401) et Marco Odermatt (318)

GLOBE DU SLALOM GEANT

Se jouera entre Marco Odermatt (625), Alexis Pinturault (600) et Filip Zubcic (526=

GLOBE DU SLALOM

>>> Déjà attribué à Marco Schwarz



FEMMES

GROS GLOBE

Se jouera entre Petra Vlhova (1352), Lara Gut-Behrami (1256) et Michelle Gisin (1025)

GLOBE DE LA DESCENTE

Se jouera entre Soffia Goggia (480), Corinne Suter (410) et Lara Gut-Behrami (383)

GLOBE DU SUPER-G

>>> Déjà attribué à Lara Gut-Behrami

GLOBE DU SLALOM GEANT

>>> Déjà attribué à Marta Bassino

GLOBE DU SLALOM

Se jouera entre Petra Vlhova (612), Katharina Liensberger (590) et Mikaela Shiffrin (575)



LA SÉLECTION FRANÇAISE

Super G Dames :

Tiffany GAUTHIER – DOUANES Tignes (Savoie)

Tessa WORLEY – ARMÉES Le Grand Bornand (Mont-Blanc)



Géant Dames :

Tessa WORLEY – ARMÉES Le Grand Bornand (Mont-Blanc)



Slalom Dames :

Nastasia NOENS – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)



Descente Hommes :

Johan CLAREY – DOUANES Tignes (Savoie)

Nils ALLÈGRE – ARMEES Serre Chevalier (Alpes Provence)

Matthieu BAILET – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)



Super G Hommes :

Alexis PINTURAULT – DOUANES Courchevel (Savoie)

Matthieu BAILET – DOUANES Inter Club Nice (Côte d’Azur)

Nils ALLÈGRE – ARMEES Serre Chevalier (Alpes Provence)

Blaise GIEZENDANNER – ARMEES Chamonix (Mont-Blanc)



Géant Hommes :

Alexis PINTURAULT – DOUANES Courchevel (Savoie)

Thibault FAVROT – ARMÉES Strasbourg (Massif des Vosges)

Mathieu FAIVRE – DOUANES Isola 2000 (Côte d’Azur)



Slalom Hommes :

Clément NOEL – DOUANES Val d’Isère (Savoie)

Alexis PINTURAULT – DOUANES Courchevel (Savoie)

Victor MUFFAT JEANDET – DOUANES Val d’Isère (Savoie)

Jean Baptiste GRANGE – Valloire (Savoie)