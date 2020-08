Ski alpin - Coupe du Monde : L'Amérique du Nord n'accueillera pas de courses la saison prochaine

Des courses supplémentaires pour Val d'Isère et Courchevel ?

Cette annonce n'est pas vraiment une surprise et elle était même attendue depuis plusieurs semaines déjà. Ce jeudi, la Fédération internationale de ski alpin (FIS) a annoncé, via un communiqué, l'annulation pure et simple de toutes les épreuves de Coupe du Monde prévues en Amérique du Nord, à l'occasion de la saison 2020-21. Cette décision est consécutive à la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.Actuellement, les contraintes liées aux déplacements ainsi qu'aux quarantaines sont bien trop contraignantes. Ces courses auraient dû, au préalable, se tenir aux mois de novembre et de décembre prochains, du côté du Canada et des Etats-Unis. Chez les dames, cela concerne les épreuves de Killington, aux Etats-Unis, fin novembre, ainsi que celles de Lake Louise, toujours aux Etats-Unis, début décembre.Chez les hommes, il s'agit des courses de Lake Louise, fin novembre, sans oublier celles de Beaver Creek, début décembre. Au total, ce sont ainsi dix courses qui ont donc été tout bonnement annulées. Par conséquent, selon la FIS, elles vont profiter à d'autres pays, situés en Europe. En effet, des stations vont donc « récupérer » certaines de ces courses. C'est notamment le cas pour la France, puisque Val d'Isère ou bien encore Courchevel organiseront des courses supplémentaires.Pour les dames, Courchevel pourrait finalement organiser deux géants, les 12 et 13 décembre prochains. Pour rappel, l'ouverture de la saison aura lieu le week-end des 17-18 octobre, à Sölden, et ces géants auront lieu à huis clos. Quant au calendrier définitif de la saison de ski alpin, il doit encore être validé par la FIS début octobre.