Ski alpin - Coupe du Monde (H) : « Une très belle journée » pour Noël

Leader du slalom de Zagreb, d'Adelboden et de Flachau à l'issue de la première manche, Clément Noël n'avait pas réussi à s'imposer. Ce samedi à Chamonix, le skieur français n'a terminé "que" troisième de la première manche, mais il a parfaitement géré la deuxième pour aller s'imposer devant Ramon Zenhaeusern et Marco Schwarz. Le Vosgien de 23 ans signe ainsi sa première victoire de la saison, la première depuis presque un an. De quoi susciter un grand soulagement. « Ça fait du bien. C’était une très belle journée, a confié Noël selon des propos relayés par Ski Chrono. Ce n’était pas une journée parfaite comme l’année dernière où on avait le soleil, la neige dure, le public... Cette année, on n’a pas de public c’est un peu différent. Mais ça reste une journée assez géniale, parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas gagné. Depuis Chamonix, ici, l’année dernière. Ça fait du bien de retrouver cette sensation, vraiment plaisir. A l'arrivée de la deuxième manche, je suis sûr d’être sur le podium et je suis sûr d’avoir fait le boulot. C’est la première fois de la saison que j’allume du vert en bas d’une deuxième manche, ça fait du bien. »

Le doublé dimanche ?

Pourtant, son deuxième run s'est déroulé sous la pluie, ce qui n'a pas été facile pour lui : « Ce n’est pas génial en termes de sensations de ski, on avait l’habitude sur ces dernières courses d’avoir de la glace, de la neige parfaite. Aujourd’hui, c’était plus mauvais, mais ce n’est pas de la faute des organisateurs, quand il neige en haut et qu’il pleut des cordes à l’arrivée on ne peut pas faire grand-chose de mieux. La deuxième manche était difficile, avec des trous, des rails. Ça m’est déjà arrivé d’être pas bon dans ces conditions, donc je suis très content d’avoir pu le faire en deuxième manche, c’est là que la différence se fait. A Zagreb, c’était un peu des conditions comme ça et j’avais été vraiment nul. Alors je suis content d’avoir réagi aujourd’hui. » Un nouveau slalom est au programme dimanche à Chamonix. De quoi rêver du doublé ?