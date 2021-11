Ski alpin - Coupe du Monde (H) : Une descente supplémentaire à Beaver Creek

Premiers bouleversements dans le calendrier de la Coupe du Monde de ski masculin ! En raison des nombreuses chutes de neige au Canada, la première descente de Lake Louise n’avait pas pu se dérouler vendredi (la deuxième a bien eu lieu, samedi, avec la victoire de l’Autrichien Matthias Mayer), et la Fédération internationale de ski a immédiatement réagi en déplaçant cette descente aux Etats-Unis. En effet, alors que la station de Beaver Creek, dans le Colorado, devait accueillir un Super-G vendredi prochain, une descente samedi et un autre Super-G dimanche, le programme a été modifié. Il y aura finalement deux Super-G jeudi et vendredi et deux descentes samedi et dimanche. Ce sera la troisième fois de l’histoire que la piste « Birds of Prey » accueille deux descentes, après 1997 et 2003.

"Un week-end de course exceptionnellement excitant"

« C'était la bonne décision d'annuler la descente masculine à Lake Louise, mais c'est formidable que les athlètes puissent continuer sur leur lancée en Amérique du Nord avec cette course supplémentaire ajoutée au programme à Beaver Creek, a déclaré Brian Lynam, président de la Coupe du Monde de Lake Louise, dans un communiqué. « Nous sommes très heureux d'être en mesure d'ajouter une descente à notre programme de Beaver Creek. Nous tenons à exprimer nos remerciements et notre gratitude à tous nos partenaires, bénévoles et amis ici à Beaver Creek et sur la tournée de la Coupe du Monde, qui ont réussi les changements de dernière minute nécessaires pour accueillir cette course supplémentaire. Cela fera un week-end de course exceptionnellement excitant à Beaver Creek », a réagi de son côté Mike Imhof, président de la Vail Valley Foundation. Le premier Super-G de la saison doit avoir lieu à Lake Louise ce dimanche, si les conditions météo le permettent, et Matthias Mayer visera le doublé, ce qui lui permettrait de prendre la tête du classement général de la Coupe du Monde. Du côté des femmes, le slalom géant de Killington (Vermont, Etats-Unis) a dû être annulé samedi en raison du vent, mais la FIS n’a pas encore décidé si la course serait reportée ailleurs ou non. Un slalom doit se dérouler ce dimanche dans la station américaine.