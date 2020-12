Ski alpin - Coupe du Monde (H) : Le géant de Santa Caterina reporté à lundi

Le deuxième slalom géant masculin de Santa Caterina n'aura pas lieu dimanche ! Alors que la première manche était prévue à 10h00 et la deuxième à 13h00, la course a été reportée à lundi en raison des fortes chutes de neige qui ont recouvert les pistes de la station italienne durant la nuit. La Fédération internationale de ski (FIS) l'a annoncé dimanche matin. Les géantistes resteront donc 24 heures de plus à Santa Caterina. Il n'y aura donc pas la moindre compétition de ski alpin ce dimanche, puisque le Super-G féminin de St-Moritz, en Suisse, a été annulé (et non pas reporté, lui) pour les mêmes raisons, tout comme l'avait été le Super-G de samedi.

Pinturault avait fini cinquième samedi

On retrouvera donc lundi à 10h00 (si les conditions météo le permettent, bien sûr), nos sept skieurs français qui devaient dévaler les pentes de Santa Caterina dimanche : Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Victor Muffat-Jeandet, Cyprien Sarrazin, Thibaut Favrot, Clément Noël et Rémy Falgoux. Comme le veut le calendrier de cette saison 2020-21 marquée par la pandémie de coronavirus, les week-ends de Coupe du Monde seront parfois composés de deux disciplines identiques, dans les mêmes stations, afin de limiter les déplacements et les mélanges de skieurs et de staffs. Un slalom géant avait donc avait eu lieu samedi à Santa Caterina, et avait vu la victoire du Croate Filip Zubcic, devant le Slovène Zan Kranjec et le Suisse Marco Odermatt, sous une neige qui tombait déjà fortement. Alexis Pinturault avait pris la cinquième place, dans ce qui est pourtant sa discipline de prédilection. Il conserve néanmoins la tête du classement général de la Coupe du Monde. Le week-end prochain, ce sont les spécialistes de la vitesse qui vont entamer leur saison, du côté de Val d'Isère, avec une descente samedi et un Super-G dimanche.