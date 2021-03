Alors qu’elle reprend en cette fin de semaine les épreuves de Kvitfjell, annulées en raison de la fermeture des frontières norvégiennes pour cause de pandémie de coronavirus, la station autrichienne de Saalbach-Hinterglemm n’a pas de chance avec la météo. En raison du brouillard, de la neige et du vent, la descente prévue ce vendredi, a dû être annulée. Alors que le départ avait été abaissé et reporté de dix minutes (à 11h30), les neuf premiers concurrents ont pu s’élancer, et c’est l’Italien Dominik Paris qui avait signé le meilleur temps, avec sept et 65 centièmes d’avance sur les Autrichiens Vincent Kriechmayr, récemment sacré champion du monde de la discipline, et Matthias Mayer. Mais le Français Johan Clarey, neuvième avec son dossard 9, a finalement été le dernier à s’élancer, car les conditions météorologiques se sont nettement détériorées. Les organisateurs ont décidé, à 13h00, d’annuler la course. Comme moins de trente concurrents ont pu prendre le départ, les résultats ne seront pas entérinés. La Fédération internationale de ski a ensuite confirmé que cette descente ne serait pas reprogrammée d'ici la fin de saison, puisque le week-end prochain sera consacré aux épreuves techniques, à Kranjska Gora, et que la saison se terminera avec les finales de Lenzerheide du 17 au 21 mars.

Pinturault pas mécontent

Suite à cette annulation, le Suisse Beat Feuz conserve la tête du classement de la Coupe du Monde de descente, avec 48 points d’avance sur Matthias Mayer et 118 sur Dominik Paris, alors qu’il reste deux descentes à disputer. Au classement général, cette annulation fait bien sûr les affaires du leader Alexis Pinturault, qui conserve ses 210 points d’avance sur Marco Odermatt (qui devait participer à la descente ce vendredi) et 316 sur Marco Schwarz. Le Français n'est donc pas mécontent que cette première descente de Saalbach-Hinterglemm soit annulée. Une deuxième doit se dérouler samedi, et c’est un Super-G qui aura lieu dimanche, auquel participera Pinturault pour tenter de glaner de précieux points. Si la météo le permet, bien sûr.