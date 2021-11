Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Shiffrin pourrait ne pas aller à Val d'Isère

Mikaela Shiffrin peaufine son calendrier. La skieuse alpine a visiblement prévu de faire quelques impasses, cette saison, lors de la Coupe du Monde féminine de ski alpin. En effet, l'Américaine pourrait, par exemple, manquer l'étape prévue du côté de Val D'Isère en France et programmée à l'occasion de ce mois de décembre prochain, dans environ un petit mois désormais. C'est d'ailleurs la principale intéressée qui a confié cela, lors d'un point presse international effectué ce mercredi à distance et relayé par le quotidien sportif français L'Equipe. Lors de ce fameux week-end, sont programmées au moins deux épreuves, qui auraient alors plus que jamais intéressé la sportive. Tout d'abord, le 18 a lieu une descente, avant un super-G le lendemain, soit le 19. Deux épreuves organisées dans le cadre du Critérium de la Première neige et comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

Shiffin veut se préserver pour les Jeux

Toutefois, selon ses dires, le programme de courses de l'Américaine n'est pas encore définitivement fixé et pourrait ainsi évoluer. Voir Mikaela Shiffrin du côté de Val D'Isère reste donc toujours bel et bien possible. Toutefois, Shiffrin a également bien précisé qu'elle souhaitait, cette année, s'économiser, et ce de temps en temps, notamment dans l'optique des Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine, qui auront ainsi lieu entre le vendredi 4 et le dimanche 20 février prochains. Une prestigieuse compétition durant laquelle l'Américaine a bien l'intention d'être présente dans l'ensemble des disciplines prévues au programme. En revanche, ce qui est déjà sûr et certain, c'est que la championne sera bel et bien déjà du rendez-vous de ce week-end, lors de l'étape de Coupe du Monde programmée du côté de Levi, situé du côté de la Finlande. A cette occasion, seront ainsi organisés par moins de deux slaloms. Un premier ce samedi, avant donc un second le dimanche.