Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Les épreuves de Maribor déplacées à Kranjska Gora

La Slovénie aura bien droit à son étape de Coupe du Monde de ski féminin ! Jeudi, la Fédération internationale de ski avait annoncé l’annulation du géant et du slalom prévus à Maribor les 8 et 9 janvier en raison des conditions météo. Située à seulement 275 mètres d’altitude, la station slovène ne peut pas compter sur un enneigement suffisant (12°c sont annoncés en ce dernier jour de l’année) pour accueillir une étape de Coupe du Monde. C’est la troisième saison de suite que Maribor se voit éjectée du calendrier, et comme en 2020 et en 2021, c’est sa voisine de Kranjska Gora qui récupère les courses. La FIS a en effet annoncé ce vendredi que la station slovène située à 200 kilomètres de Maribor et à 806 mètres d’altitude serait bien le théâtre du géant du 8 janvier et du slalom du 9. La saison passée, c’est l’Italienne Marta Bassino qui avait triomphé lors des deux géants au menu de l’étape de Kranjska Gora, alors que la Néo-Zélandaise Alice Robinson (en géant) et la Slovaque Petra Vlhova (en slalom) s’y étaient imposées l’année précédente.

Shiffrin et Vlhova attendues à Kranjska Gora

Cette année, Petra Vlhova, victorieuse de trois slaloms, et Mikaela Shiffrin, gagnante de celui de Killington, seront particulièrement attendues entre les piquets slovènes, alors que le géant semble plus ouvert, puisque trois skieuses se sont imposées dans cette discipline cette saison : Shiffrin (deux fois) mais aussi la Suédoise Sara Hector et la Française Tessa Worley, pas plus tard que mardi dernier à Lienz. Avant l’étape de Kranjska Gora, la Coupe du Monde féminine s’arrêtera du côté de Zagreb mardi, pour un slalom. Les hommes, quant à eux, ont rendez-vous mercredi pour le slalom de Zagreb, avant de se rendre à Adelboden en Suisse pour un géant et un slalom durant le week-end. La station suisse vient de recevoir le feu vert de la FIS.