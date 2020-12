Ski alpin - Coupe du Monde (F) : Confirmation des épreuves de Courchevel et de Val d'Isère

Bonnes nouvelles pour la France et les amoureux du ski alpin. En effet, dans le cadre de la Coupe du Monde féminine, les deux géants de Courchevel, programmés les 12 et 13 décembre prochains, ont été confirmés par la Fédération international de ski (FIS). Un feu vert pour l'organisation de ces différentes courses rendu possible après un contrôle neige, au niveau de la qualité de l'enneigement notamment, et une inspection de la piste effectués par des responsables de l'instance elle-même, présents sur place. Par conséquent, la géantiste Tessa Worley aura donc ainsi l'opportunité de skier à domicile.

Gros week-end de ski en France les 12 et 13 décembre prochains

Ces courses se tiendront toutefois bel et bien à huis clos, du côté du stade Émile-Allais, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Cette nouvelle étant tant attendue, en sachant qu'elle n'est pas intervenue tout de suite. Mais finalement, ce vendredi matin, l'annonce officielle a donc été bel et bien effectuée. Outre Courchevel, Val d'Isère pourra ainsi également organiser ses différentes épreuves de vitesse femmes, soit deux descentes ainsi qu'un super-G, censées se tenir du 18 au 20 décembre prochains, comme confirmé également par la Fédération internationale de ski (FIS), ce vendredi matin. Avant cela, la célèbre station de ski française accueillera également, les 12 et 13 décembre prochains, deux épreuves de vitesse masculine, et plus précisément une descente ainsi qu'un super-G.