Ski alpin – Coupe du Monde : Clément Noël va débuter sa saison ce week-end

Pinturault en leader

Depuis plus de neuf mois, Clément Noël n’a pas eu l’occasion de skier en compétition. La faute à la fin de saison 2019-20 conclue plus vite que prévu en raison de la pandémie de coronavirus, et du calendrier 2020-21 qui n’a toujours pas mis de slalom, sa spécialité, au programme. Mais le skieur vosgien de 23 ans va faire son grand retour sur les pistes ce week-end,Deuxième de la Coupe du Monde de slalom la saison passée, avec seulement deux points de retard sur Henrik Kristoffersen (il avait remporté les slaloms de Zagreb, Wengen et Chamonix), Noël va reprendre ses repères en compétition en vue de la suite de la saison, et notamment du premier slalom, prévu le 21 décembre à Alta Badia (Italie).Ce sera seulement les deuxième et troisième géants de sa carrière en Coupe du Monde, puisqu’il avait participé à celui de Naeba, au Japon, en février dernier, mais il avait été éliminé au terme de la première manche.Pinturault, qui vient de remporter le parallèle de Lech, en Autriche, sera bien sûr l’homme à suivre, lui qui occupe actuellement la tête du classement général de la Coupe du Monde.Du côté des femmes, ce sont deux Super-G qui sont au menu ce week-end, du côté de St-Moritz en Suisse, et on retrouvera Romane Miradoli, Tessa Worley, Tiffany Gauthier, Laura Gauché et Jennifer Piot pour défendre les couleurs françaises. Miradoli (26 ans), qui a signé six Top 10 la saison passée en Coupe du Monde, sera la tricolore à suivre.