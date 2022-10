Ski alpin : Clarey déplore l’organisation d’une étape à Zermatt

Pas encore de neige sur le bas du tracé

Comme chaque année, la saison de ski alpin débutera du côté de Sölden en Autriche, ce week-end, avec un géant féminin le samedi et un géant masculin le dimanche. Et alors que d’habitude, la Coupe du Monde fait relâche pendant trois semaines avant de véritablement prendre son rythme de croisière à partir de novembre, la Fédération internationale a décidé d'organiser un week-end de descente les 29-30 octobre (pour les hommes) et 5-6 novembre (pour les femmes), du côté de Zermatt, au pied du Cervin, à la frontière italo-suisse.Johann Clarey, le vice-champion olympique de descente, qui a décidé de repartir pour une nouvelle saison (qui sera marquée par les championnats du monde en France), a fait part de sa colère auprès de l’AFP.« Je trouve que cette course est un non-sens. Beaucoup de coureurs pensent comme moi mais très peu vont le dire. Je pense que la course n'a pas lieu d'être et n'a pas un avenir de fou.... Je ne comprends pas, ça ne va pas dans le sens dans lequel devrait aller la FIS. Beaucoup d'efforts en faveur de l'environnement sont faits dans les stations pour accueillir le grand public. Alors faire des courses qui vont à l'opposé de ça, je ne sais pas si on donne une très bonne image de notre sport. Le site est très compliqué pour faire de la descente. On a des transferts pour rentrer de Cervinia à l'hôtel d'une heure et demie minimum de remontées mécaniques. Ils n'ont pas dû trop penser aux coureurs. Tous les à-côté de la course vont être très compliqués là-bas ». Le départ des différentes descentes sera donné à 3700m d'altitude. L'AFP a constaté que la neige était totalement absente en bas du parcours, et il faudra donc que les températures baissent pour pouvoir utiliser les canons à neige. Ce mercredi, il faisait encore 18°c dans la ville de Zermatt, située au pied des pistes...