Ski alpin - Championnats du monde (F) : Suter titrée en descente

La descente tient sa nouvelle reine ! Ce samedi matin, la Suissesse Corinne Suter, partie avec le dossard n°7, a décroché le titre de championne du monde de la spécialité, du côté de Cortina D'Ampezzo en Italie, succédant ainsi, au palmarès, à la Slovène Ilka Stuhec, tenante du titre et sacrée du côté d'Are en Suède, en 2019, mais qui n'a pas pu faire mieux que 14eme sur cette nouvelle course, avec le dossard n°17. Il y a deux ans de cela, sa dauphine se nommait... Suter. Deux ans plus tard, la Suissesse a donc franchi cette fameuse dernière marche, dans un temps de 1'34‘’27, pour sa deuxième médaille de ces championnats du monde féminin de ski alpin, après l'argent obtenu sur le Super-G.

Les Françaises terminent loin

Une deuxième médaille, c'est également ce qu'a obtenu sa compatriote, à savoir Lara Gut-Behrami, partie avec le dossard n°13. Cette dernière a décroché la médaille de bronze de cette descente, à 37 centièmes de la gagnante du jour, après l'or du Super-G. Entre les deux compatriotes, est venue s'intercaler l'Allemande Kira Weidle, partie avec le dossard n°11 et qui accuse un retard, à l'arrivée, de 20 centièmes sur la toute nouvelle championne du monde de la discipline. Du côté des Françaises, ce fut bien plus compliqué. Seules deux représentantes tricolores étaient au départ. Laura Gauché, partie avec le dossard n°22, a pris la 20eme place finale, tandis que Tiffany Gauthier, partie avec le dossard n°20, a terminé 23eme.



CHAMPIONNATS DU MONDE (F) / DESCENTE DE CORTINA D'AMPEZZO (ITALIE)

Classement final - Samedi 13 février 2021

1- Corinne Suter (SUI) en 1'34‘’27

2- Kira Weidle (ALL) à 0‘’20

3- Lara Gut-Behrami (SUI) à 0‘’37

4- Ester Ledecka (RTC) à 0‘’44

5- Ramona Siebenhofer (AUT) à 0‘’50

6- Michelle Gisin (SUI) à 0‘’50

7- Tamara Tippler (AUT) à 0‘’54

8- Elena Curtoni (ITA) à 0‘’83

9- Breezy Johnson (USA) à 0‘’90

10- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0‘’99

...

20- Laura Gauche (FRA) à 2‘’14

23- Tiffany Gauthier (FRA) à 2‘’34

...