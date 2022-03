Ski alpin - Championnats de France : Favrot et Direz sacrés sur l’épreuve parallèle

Direz finit sur une bonne note

Débutés jeudi avec la descente dames, les championnats de France de ski alpin se sont poursuivis ce dimanche à Auron, dans les Alpes-Maritimes, avec l’épreuve du géant parallèle au menu. Une épreuve au programme pour la toute première fois des championnats de France. De nombreux cadors étaient absents, comme Alexis Pinturault (qui a stoppé sa saison samedi après avoir remporté la médaille d’argent sur le géant), Clément Noël (10eme du géant), Matthieu Bailet (malade) ou Tessa Worley (sacrée en géant mais tombée malade ensuite). Et en leur absence, ce sont Thibaut Favrot et Clara Direz qui en profité. Seize skieurs et seize skieuses participaient à cette épreuve, avec huitièmes de finale, quarts, demies, petite finale et finale, en deux manches, sur tracé rouge et tracé bleu. Thibaut Favrot (27 ans), qui a remporté la médaille d’or sur le géant, s’est offert un doublé.Une belle façon de terminer une saison un peu compliquée, lui qui n’a pas fait mieux que 13eme en Coupe du Monde (à Adelboden), mais a pris une très belle cinquième place aux Jeux Olympiques de Pékin. La troisième place est revenue à Alban Elezi Cannaferina (18 ans, Courchevel) face à Léo Coppel (18 ans, Les Gets).Du côté des femmes, Coralie Frasset Sombet et Clara Direz, les deux premières têtes de série, faisaient figures de favorites, et c’est Direz qui l’a emporté, alors que Frasse Sombet a été éliminée tôt.Pour Direz également, c’est une belle façon de terminer une saison décevante, marquée par une 20eme place à Lienz comme meilleure résultat en Coupe du Monde, et une 19eme place aux JO de Pékin. C’est Téa Lamboray (20 ans, Embrun) qui a décroché la médaille de bronze en battant Cloé Merloz (18 ans, Valmeinie). Les championnats de France se poursuivent jusqu'à jeudi.