Relais mixte simple d’Otepää : La Norvège l'emporte largement, quatrième place pour la France

La Norvège était intouchable ce dimanche à Otepää. Quelques heures après le succès du quatuor composé de Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Tiril Eckhoff et Ingrid Landmark Tandrevold lors du relais mixte, ce sont Marte Olsbu Roeiseland et Sturla Holm Laegreid qui ont permis à l’équipe norvégienne de l’emporter lors du relais mixte simple. Si le premier relais assuré par la moitié masculine des équipes n’a pas permis de faire la différence, c’est celui assuré par les concurrentes féminines qui a permis de mieux dessiner la hiérarchie. Si Hanna Oeberg a tenu dans les skis de Marte Olsbu Roeiseland après le tir couché, la Suédoise a dû utiliser ses trois balles de pioche sur le tir debout et a laissé la Norvégienne s’isoler en tête de course. Une première moitié de course qui a vu les Bleus prendre du retard. Après trois pioches pour Antonin Guigonnat, Anaïs Chevalier-Bouchet a dû utiliser deux balles supplémentaires pour blanchir ses cibles. Le résultat a été un retard de quasiment 45 secondes au deuxième passage de témoin. Aux avant-postes, Sturla Holm Laegreid n’a pas dilapidé l’avance construite par sa compatriote, bien au contraire.

Laegreid et Roeiseland quasiment parfaits au tir

Réalisant un 10/10 lors de son deuxième passage sur la piste, le Norvégien a lancé Marte Olsbu Roeiseland dans la dernière ligne droite avec un peu moins de 20 secondes d’avance sur la Suède et 30 secondes sur l’Allemagne. Une pioche pour Erik Lesser sur son tir debout a permis à Sebastian Samuelsson de lancer Hanna Oeberg devant Franziska Preuss. Antonin Guigonnat, avec un sans-faute au tir, a permis aux Bleus de remonter à la sixième place à l’orée du dernier relais pour Anaïs Chevalier-Bouchet. Solide sur les skis et impériale face aux cibles, Marte Olsbu Roeiseland n’a pas laissé l’opportunité de revenir à ses poursuivantes. Hanna Oeberg et Franziska Preuss ont fait de même mais l’Allemande, ressortie du tir debout à huit secondes de la Suédoise, a préféré assurer le podium au lieu de tout donner au risque de craquer. Avec une seule pioche, la Norvège remporte sans coup férir ce relais mixte simple et s’assurer du Globe de Cristal des relais mixtes. Malgré deux pioches sur son tir couché, Anaïs Chevalier-Bouchet a réalisé une fin de course intense pour offrir à l’équipe de France la quatrième place à un peu plus d’une minute de la Norvège.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / RELAIS MIXTE SIMPLE D’OTEPÄÄ

Classement final - Dimanche 13 mars 2022

1- Norvège (Laegreid/Roeiseland) en 34’12’’8 (0 tours de pénalité + 1 pioche)

2- Suède (Samuelsson/H.Oeberg) à 12’’4 (0+4)

3- Allemagne (Lesser/Preuss) à 17’’9 (0+4)

4- France (Guigonnat/Chevalier-Boucheet) à 1’05’’5 (0+7)

5- Italie (Hofer/Vitozzi) à 1’13’’5 (3+10)

…



Classement final de la Coupe du Monde des relais mixtes

1- Norvège 205 points

2- Suède 191

3- France 169

4- Allemagne 165

5- Autriche 154

…