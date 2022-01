Relais mixte simple d’Oberhof : Victoire pour la Russie, jour sans pour les Bleus

Le vent a été le principal adversaire des biathlètes à Oberhof. A l’occasion du premier relais mixte simple de la saison, les conditions aérologiques ont été une composante essentielle à prendre en compte. Seules cinq des 27 équipes engagées dans cette compétition ont réussi à ne pas passer par l’anneau de pénalité et une seule d’entre-elles a pu terminer sur le podium. Si la Norvège s’est immédiatement mise en tête de la course grâce à Vetle Sjaastad Christiansen, les espoirs de doublé après le relais mixte de ce samedi se sont vite envolés. Avec trois fautes sur son premier tir debout, Ida Lien a reculé dans la hiérarchie. C’est alors l’Allemagne qui s’est installée en tête juste devant l’Ukraine et la Russie, avec Anton Babikov qui a su rattraper le tour de pénalité effectué par Kristina Reztsova lors de son premier tir couché. Retrouvant de l’efficacité face aux cibles malgré le vent soufflant sur Oberhof, la Russe a creusé l’écart après son dernier tir couché, repoussant l’Autriche et l’Ukraine à quasiment 30 secondes. Une situation qui lui a permis d’aborder le dernier tir debout avec plus de sérénité. Manquant toutefois deux de ses trois premières balles, Kristina Reztsova a su se reprendre pour ne pas passer une deuxième fois par l’anneau de pénalité.

Les Bleus en échec

Derrière elle, le vent a une nouvelle fois fait des siennes mais a permis à Lisa Theresa Hauser d’assurer la deuxième place pour l’Autriche, qui a coupé la ligne 41 secondes plus tard, devant Darya Blashko pour l’Ukraine, à plus d’une minute. Quelques heures après la troisième place de l’équipe de France sur le relais mixte, Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Bouchet n’ont pas connu la même réussite. Plombé par un tour de pénalité dès le premier tir couché de la course, le duo tricolore a bataillé pour remonter au sixième rang avant la conclusion du premier relais d’Anaïs Chevalier-Bouchet mais cette dernière a craqué et effectué deux tours de l’anneau de pénalité, passant alors le relais en 15eme position. Mais les espoirs de bon résultat se sont définitivement envolés quand la Tricolore a une nouvelle fois dû faire de la distance en plus à deux reprises. A l’orgueil, Anaïs Chevalier-Bouchet a tout donné dans son dernier tour de piste pour finalement prendre la 11eme place, à un peu moins de deux minutes de la Russie et avec le pire bilan face aux cibles, cinq tours de pénalité et 18 pioches. Une course qui sera à oublier pour le clan tricolore, sur un format qui ne sera pas présent aux prochains Jeux Olympiques de Pékin, contrairement au relais mixte, dont les Bleus sont les tenants du titre.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / RELAIS MIXTE SIMPLE D’OBERHOF

Classement final - Samedi 8 janvier 2022

1- Russie (Babikov-Reztsova) en 41’37’’1 (1 tour de pénalité + 12 pioches)

2- Autriche (Eder-Hauser) à 41’’5 (1+13)

3- Ukraine (Tyshcheno-Blashko) à 1’03’’6 (0+12)

4- Biélorussie (Lazouski-Kruchinkina) à 1’15’’2 (1+11)

5- Suède (Nelin-Skottheim) à 1’23’’6 (2+12)

6- Belgique (Claude-Lie) à 1’24’’9 (0+13)

7- Allemagne (Lesser-Hildebrand) à 1’25’’7 (0+11)

8- Suisse (Burkhalter-Baserga) à 1’30’’4 (1+13-

9- Slovaquie (Sima-Fialkova) à 1’40’’7 (1+14)

10- Chine (Yan-Meng) à 1’42’’9 (0+7)

11- France (Claude-Chevalier-Bouchet) à 1’49’’1 (5+18)

…