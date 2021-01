Relais d’Oberhof (F) : Les Bleues passent à côté, l'Allemagne s'impose à domicile

January 16, 2021 16:00 Candidates à la victoire pendant la première moitié de course, les Bleues ont fini par craquer et fini cinquièmes alors que l’Allemagne s’impose à domicile lors du relais féminin d’Oberhof devant la Biélorussie et la Suède.