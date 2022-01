Relais d’Antholz-Anterselva (H) : Pas de podium pour les Bleus, victoire pour la Norvège

Le retour des frères Boe a fait le plus grand bien à la Norvège ! En effet, aux côtés de Sturla Holm Laegreid et Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Thingnes Boe et Tarjei Boe sont allés chercher la victoire à l’occasion du relais d’Antholz-Anterselva, dernière épreuve avant le début des Jeux d’hiver de Pékin. Mais Sturla Holm Laegreid ayant dû utiliser deux balles de pioche sur son tir debout, il n’a pu lancer Tarjei Boe qu’en deuxième position. En effet, avec une seule pioche, Fabien Claude a permis à l’équipe de France, privée d’Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, de virer en tête au terme du premier relais. Toutefois, avec deux pioches sur son tir couché, Antonin Guigonnat a cédé la tête de la course aux Norvégiens, Tarjei Boe ne devait tirer qu’une balle supplémentaire. Après un tir debout sans la moindre erreur, c’est un trio composé de la Norvège, de la France et de la Russie qui a conclu la première moitié de la course. Aux avant-postes au début du dernier tour, l’Allemand Philipp Horn a perdu pied pour lancer David Zobel en quatrième position. Avec une pioche sur son tir couché, Simon Desthieux a reculé dans la hiérarchie, ressortant à un peu plus de 30 secondes de Johannes Thingnes Boe et cédant la deuxième place à l’Allemand.

Perrot a cédé dans le dernier tour

Si le Norvégien a conclu le tir debout sur un 10/10, le Tricolore a laissé une nouvelle balle de pioche mais a tout de même pu lancer Eric Perrot à la deuxième place avec un retard supérieur à la minute sur les leaders mais également avec l’Allemagne et la Russie à seulement 20 secondes derrière. Profitant des erreurs de ses adversaires sur le tir couché, notamment ru Russe Eduard Latypov, qui a dû passer une fois par l’anneau de pénalité, l’équipe de France s’est maintenue à la deuxième position en amont du tout dernier passage par le stand de tir. Si Vetle Sjaastad Christiansen a pu assurer et ressortir avec une minute et demie d’avance, Eric Perrot a réalisé un tir parfait pour ressortir deuxième. Toutefois, le Français a manqué de forces sur la dernière boucle et n’a pas pu résister au retour de la Russie et de l’Allemagne. Alors que la Norvège a pu célébrer sa victoire, Eduard Latypov a distancé Lucas Fratzscher en toute fin de course pour assurer la deuxième place aux Russes devant les Allemands. Les Bleus, pour leur part, terminent à la quatrième place mais ont confirmé qu’il faudra compter sur eux lors du relais des prochains Jeux d'hiver.



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / RELAIS D’ANTHOLZ-ANTERSELVA

Classement final - Dimanche 23 janvier 2022

1- Norvège (Laegreid-T.Boe-J.T.Boe-Christiansen) en 1h12’14’’7 (0 tours de pénalité + 4 pioches)

2- Russie (Babikov-Serokhvostov-Loginov-Latypov) à 1’57’’2 (1+12)

3- Allemagne (Rees-Horn-Zobel-Frarzschner) à 2’04’’4 (0+4)

4- France (Claude-Guigonnat-Desthieux-Perrot) à 2’20’’5 (0+7)

5- Canada (Runnalls-C.Gow-Burnotte-S.Gow) à 2’31’’5 (1+8)

…