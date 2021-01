Premier podium de l'hiver pour le fond français

La Norvège a renoncé au Tour de ski

Le Tour de ski commence de la plus belle des façons pour l'équipe de France de ski de fond ! Cette compétition de dix jours qui ouvre traditionnellement l'année, avec huit courses au programme, a parfaitement débuté pour la délégation française, avec son premier podium de l'hiver. A l'occasion du sprint (1,4km) de Val Müstair, en Suisse, Richard Jouve a réussi à prendre la troisième place. Le fondeur de 26 ans a terminé derrière l'Italienne Federico Pellegrino, qui a placé une accélération à mi-finale, que personne n'a pas pu suivre, et le Russe Alexander Bolshunov.Mais il attend toujours sa première victoire... Son compatriote Lucas Chanavat, qui s'était également qualifié pour la finale, n'a jamais réussi à entrer dans sa course et a fini dernier. Un autre Français avait réussi à franchir le cap des qualifications, Valentin Chauvin, mais il a été éliminé en demi-finales. Clément Parisse (47eme), Jules Lapierre (57eme), Maurice Manificat (62eme), Hugo Lapalus (63eme), Jean-Marc Gaillard (67eme) et Adrien Backscheider (81eme) n'ont quant à eux pas réussi à passer les qualifications, où seuls les 30 premiers sont qualifiés pour la phase finale.Du côté des femmes, la victoire est revenue à la Suédoise Maja Dahlqvist, devant sa compatriote Linn Svahn et la Suissesse Nadine Faehndrich. Les Françaises Delphine Claudel (37eme), Enora Latuillière (44eme), Lena Quintin (58eme), Coralie Bentz (59eme) et Flora Dolci (62eme) n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale. Federico Pellegrino et Maja Dahlqvist prennent donc la tête du classement du Tour de ski avant le 10km (pour les femmes) et le 15km (pour les hommes) de samedi. Rappelons quel y aura donc beaucoup d'occasions à saisir tout au long de ces dix jours !2- Alexander Bolshunov (RUS) à 0"573-4- Gleb Retivykh (RUS) à 4"335- Artem Maltsev (RUS) à 4"826-