Poursuite du Grand-Bornand (H) : Victoire écrasante pour Quentin Fillon Maillet

Quentin Fillon Maillet a transformé Le Grand-Bornand en volcan ! Devant un public déchaîné, le natif de Champagnole a régalé ses supporters dans l’exercice de la poursuite avec une victoire qui ne souffre pas de la moindre contestation. Passé en tête à l’issue du troisième tour, le Tricolore n’a rien laissé à ses adversaires et signe sa neuvième victoire en Coupe du Monde, la deuxième consécutive en poursuite après celle d’Hochfilzen. Victorieux lors du sprint ce vendredi, Johannes Thingnes Boe a très rapidement laissé de côté ses espoirs d’enchaîner avec deux fautes dès le premier tir couché. Au contact du Norvégien dans cette entame de course, le Russe Eduard Latypov s’est alors solidement installé en tête, avec plus de 20 secondes d’avance sur un peloton formé de Sturla Holm Laegreid, Quentin Fillon Maillet et Anton Smolski. Les deux Français ont alors pris la responsabilité de la chasse afin de repasser sous les 20 secondes de retard au moment de retrouver le stand de tir pour le second passage en position couchée.

Fillon Maillet imperméable à la pression

Profitant d’une faute d’Eduard Latypov, Emilien Jacquelin est ressorti dans les skis du Russe alors que Quentin Fillon Maillet est ressorti quatre secondes derrière ce duo. Double champion du monde de la discipline, Emilien Jacquelin a alors durci l’allure mais Quentin Fillon Maillet lui a répondu pour entrer en tête lors du premier tir debout. C’est à ce moment que le Jurassien a pris définitivement le pouvoir. En effet, autant Eduard Latypov qu’Emilien Jacquelin ont commis deux fautes, concédant beaucoup de temps à un Quentin Fillon Maillet qui a alors pu gérer ses efforts. Avec plus de 30 secondes d’avance sur ses poursuivants, le natif de Champagnole avait un droit à l’erreur mais il n’a pas tremblé face aux cibles, les blanchissant l’une après l’autre pour signer un 20/20 qui, à 2500 mètres de l’arrivée, lui a assuré la victoire. Ne forçant pas l’allure dans cette dernière boucle et drapeau tricolore en main, Quentin Fillon Maillet a passé la ligne d’arrivée en vainqueur.

L’équipe de France retrouve le dossard jaune

Le Tricolore s’impose avec une marge de seize secondes sur Eduard Latypov, qui a pris le meilleur au sprint sur Vetle Sjaastad Christiansen pour la deuxième place. La Norvège, avec Johannes Thingnes Boe cinquième, Sturla Holm Laegreid sixième et Tarjei Boe septième, signe un beau tir groupé mais le dossard jaune de leader sera sur les épaules d’un Français ce dimanche lors de la Mass Start. Profitant de la neuvième place d’Emilien Jacquelin, qui a complètement craqué sur les deux tirs debout avec deux puis trois fautes, et de la onzième position de Sebastian Samuelsson, Quentin Fillon Maillet s’installe en tête du classement général de la Coupe du Monde avec trois points d’avance sur le Suédois et quatre sur son compatriote. L’équipe de France a également vu la belle remontée de Fabien Claude qui, avec une seule faute au tir, est remonté de la 40eme à la 14eme place. Simon Desthieux, quant à lui, a payé cher ses quatre fautes avec une 17eme place alors qu’Antonin Guigonnat termine 23eme avec cinq fautes.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POURSUITE DU GRAND-BORNAND (H)

Classement final - Samedi 18 décembre 2021

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 30’58’’3 (0 fautes au tir)

2- Eduard Latypov (RUS) à 16’’1 (2)

3- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 16’’2 (0)

4- Anton Smolski (BIE) à 32’’8 (1)

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 43’’3 (3)

6- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 52’’9 (1)

7- Tarjei Boe (NOR) à 1’09’’8 (1)

8- Said Karimulla Khalili (RUS) à 1’18’’6 (0)

9- Emilien Jacquelin (FRA) à 1’24’’2 (5)

10- Erik Lesser (ALL) à 1’27’’6 (1)

…

14- Fabien Claude (FRA) à 1’52’’1 (1)

…

17- Simon Desthieux (FRA) à 1’57’’6 (4)

…

23- Antonin Guigonnat (FRA) à 2’38’’7 (5)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 315 points

2- Sebastian Samuelsson (SUE) 312

3- Emilien Jacquelin (FRA) 311

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 307

5- Eduard Latypov (RUS) 307

…