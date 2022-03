Poursuite d’Oslo (H) : Lesser s'impose devant Fillon Maillet et Laegreid

Erik Lesser ne pouvait tirer sa révérence sans un dernier coup d’éclat ! L’Allemand, qui mettra un terme à sa carrière ce dimanche à l’issue de la toute dernière course de la saison, s’est montré le plus fort lors de la poursuite d’Oslo, sur le site d’Holmenkollen. Une course qui, longtemps, a été promise à Sturla Holm Laegreid. Intouchable ce vendredi à l’occasion du sprint et parti avec plus de 20 secondes d’avance sur ses premiers poursuivants, dont Quentin Fillon Maillet, le Norvégien a donné le ton dès la première boucle de 2500m. Creusant un peu plus l’écart sur les skis, Sturla Holm Laegreid a également été rapide face aux cibles pour se rapprocher des 30 secondes d’avance sur le vainqueur du Gros Globe de Cristal alors que Sebastian Samuelsson a su rester dans les skis du Tricolore. Toutefois, après avoir maintenu son avance à l’occasion de la deuxième boucle, le leader a connu une première alerte avec une balle manquée.

Laegreid a touché du doigt la victoire

Malgré 150 mètres supplémentaires à parcourir, Sturla Holm Laegreid a conservé les commandes mais son avance a fondu pour n’être plus que de onze secondes sur Erik Lesser, impérial carabine en mains. Quentin Fillon Maillet, quant à lui, n’a pas su profiter de l’erreur du Norvégien, ayant également oublié une cible en route. Sans se désunir, Sturla Holm Laegreid a poursuivi sa marche en avant et, grâce à un sans-faute sur le troisième tir, il a maintenu ses poursuivants à une vingtaine de secondes puis a ajouté dix secondes à son avantage au moment d’entrer sur le pas de tir un dernière fois. C’est là que le Norvégien a cédé. Manquant deux cibles quand Erik Lesser et Quentin Fillon Maillet, très offensifs, ont tout blanchi, Sturla Holm Laegreid est ressorti troisième, juste derrière le Français et à quatorze secondes de l’Allemand.

Lesser s’offre une dernière danse

Six ans après sa dernière victoire en individuel, lors de la Mass Start de Ruhpolding en 2016 devant un certain Martin Fourcade, Erik Lesser n’a absolument rien lâché et a levé les bras sur la ligne d’arrivée. Après s’être accroché, Sturla Holm Laegreid a fini par craquer contre Quentin Fillon Maillet, qui prend la deuxième place et monte sur le podium pour la septième fois de suite dans la discipline. Alors que Simon Desthieux a pris la 17eme place avec trois fautes, Emilien Jacquelin a su remonter de la 30eme à la 19eme position, juste devant Emilien Claude. Toutefois, le Tricolore recule au cinquième rang du classement général de la Coupe du Monde et termine au pied du podium en poursuite. Fabien Claude, quant à lui, n’a pu faire mieux que 32eme alors qu’Eric Perrot a coupé la ligne d’arrivée en 45eme position. Antonin Guigonnat, quant à lui, a vécu un cauchemar avec neuf fautes au tir et une 51eme place sur 52 biathlètes classés.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POURSUITE D’OSLO-HOLMENKOLLEN (H)

Classement final - Samedi 19 mars 2022

1- Erik Lesser (ALL) en 32’03’’8 (0 fautes au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 9’’4 (1)

3- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 22’’7 (3)

4- Sebastian Samuelsson (SUE) à 1’04’’9 (2)

5- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 1’09’’7 (2)

6- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1’31’’3 (3)

7- Sivert Guttorm Bakken (NOR) à 1’37’’9 (1)

8- Aleksander Fjeld Andersen (NOR) à 1’40’’2 (2)

9- Benedikt Doll (ALL) à 1’43’’6 (3)

10- Vytautas Strolia (LET) à 1’50’’1 (1)

…

17- Simon Desthieux (FRA) à 2’27’’0 (3)

…

19- Emilien Jacquelin (FRA) à 2’34’’2 (2)

20- Emilien Claude (FRA) à 2’45’’6 (2)

…

32- Fabien Claude (FRA) à 3’54’’2 (4)

…

45- Eric Perrot (FRA) à 5’37’’4 (4)

…

51- Antonin Guigonnat (FRA) à 7’14’’2 (9)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 969 points

2- Sebastian Samuelsson (SUE) 687

3- Sturla Holm Laegreid (NOR) 682

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 670

5- Emilien Jacquelin (FRA) 658

…



Classement de la Coupe du Monde de Poursuite

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 379 points

2- Sebastian Samuelsson (SUE) 282

3- Erik Lesser (ALL) 253

4- Emilien Jacquelin (FRA) 244

5- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 217

…