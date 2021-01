Poursuite d’Oberhof (H) : Quatrième victoire de la saison pour Laegreid, Claude manque de peu le podium

Sturla Holm Laegreid confirme son statut de révélation de la saison. Après avoir dominé l’individuelle de Kontiolahti puis le sprint et la poursuite à Hochfilzen, le Norvégien est allé chercher sa quatrième victoire cette saison à l’occasion de la poursuite d’Oberhof. Lancé en troisième position avec un retard de 21 secondes sur Johannes Thingnes Boe, vainqueur du sprint dans la station allemande ce vendredi, le biathlète de 23 ans a su garder la tête froide au moment le plus important. Après s’être maintenu dans le groupe de tête au prix d’un sans-faute lors des deux premiers passages par le stand de tir, Sturla Holm Laegreid a sans doute cru voir la victoire s’envoler quand, après avoir commis une faute au troisième tir, il comptait plus de 30 secondes de retard sur Tarjei Boe, auteur d’un sans-faute comme Johannes Dale.

Les frères Boe ont craqué face aux cibles

Un bilan à ce moment de la course qui s’est avéré bien meilleur que celui de Johannes Thingnes Boe. Si le tenant du gros Globe de Cristal a fait illusion grâce à sa vitesse sur les skis, un troisième tir totalement manqué a sonné le glas de ses ambitions. Avec quatre tours de pénalité, seuls les accessits étaient à sa portée. Devant, Sturla Holm Laegreid est entré pour son dernier tir avec 34 secondes de retard sur Tarjei Boe et un débours de 20 secondes sur Johannes Dale. Mais, auteur d’une seule faute dans des conditions particulièrement difficiles, le natif de Bærum a vu ses rivaux se casser les dents sur les cibles. Tarjei Boe a dû passer à trois reprises sur l’anneau de pénalité alors que deux tours ont été effectués par Johannes Dale. Un tir qui a totalement rebattu les cartes puisque Sturla Holm Laegreid est ressorti avec dix secondes d’avance sur ses compatriotes. Un dernier tour durant lequel le Norvégien aura fait mieux que résister pour s’imposer avec 9’’7 d’avance sur Dale et quasiment 21 sur Tarjei Boe.

Claude et Desthieux sauvent le clan français

Derrière ce triplé norvégien, c’est bien l’équipe de France qui est une nouvelle fois « la meilleure des autres ». Huitième lors du sprint, Fabien Claude a été au rendez-vous. Très efficace au tir lors des deux premiers passages, le Tricolore a pu remonter au sixième rang avant, lui-aussi, de connaître un moment d’égarement avec deux fautes lors du troisième passage qui l’a fait retomber au onzième rang. Mais, grâce à un dernier tir précis et rapide, le Spinalien a pu remonter au quatrième rang et répondre à l’accélération de Lukas Hofer, Jakov Fak et Johannes Thingnes Boe, seulement huitième avec sept fautes au tir mais toujours leader de la Coupe du Monde, pour terminer cette poursuite au pied du podium. Simon Desthieux, septième sur la ligne de départ, a subi une faute dès le premier tir avant d’échapper deux balles au troisième pour, au final, prendre la neuvième place dans un sprint avec Sebastian Samuelsson et Johannes Thingnes Boe. Emilien Jacquelin, malgré quatre fautes, prend la 13eme place et perd la tête du classement de la spécialité alors qu’Antonin Guigonnat (37eme) et Emilien Claude (39eme) n’ont pas connu une journée aussi faste.



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE D’OBERHOF

Classement final - Samedi 9 janvier 2021

1- Sturla Holm Laegreid (NOR) en 36’01’’8 (2)

2- Johannes Dale (NOR) à 15’’6 (2)

3- Tarjei Boe (NOR) à 25’’4 (3)

4- Fabien Claude (FRA) à 30’’7 (2)

5- Lukas Hofer (ITA) à 36’’4 (4)

6- Jakov Fak (SLQ) à 41’’2 (1)

7- Sebastian Samuelsson (SUE) à 45’’4 (2)

8- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 46’’1 (7)

9- Simon Desthieux (FRA) à 46’’5 (3)

10- Arnd Peiffer (ALL) à 51’’4 (0)

...

13- Emilien Jacquelin (FRA) à 1’08’’7 (4)

...

37- Antonin Guigonnat (FRA) à 2’46’’5 (5)

...

39- Emilien Claude (FRA) à 2’53’’8 (2)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 11 épreuves)

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 522 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 481

3- Johannes Dale (NOR) 434

4- Tarjei Boe (NOR) 423

5- Sebastian Samuelsson (SUE) 403

6- Emilien Jacquelin (FRA) 379

...



Classement de la Coupe du Monde de poursuite (après 4 épreuves)

1- Sturla Holm Laegreid (NOR) 201 points

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) 173

3- Johannes Dale (NOR) 172

4- Emilien Jacquelin (FRA) 170

5- Fabien Claude (FRA) 164

...