Poursuite d’Oberhof (F) : Victoire en solitaire pour Roeiseland, les Tricolores manquent le podium

Marte Olsbu Roeiseland n’a jamais revu ses rivales. Victorieuse du sprint d’Oberhof ce vendredi, la Norvégienne a passé l’intégralité de la course en première position et n’a pas tremblé. Partie avec sept secondes d’avance sur ses plus proches adversaires, la porteuse du dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde a creusé l’écart dès le premier tour. Impeccable face aux cibles lors du premier passage, Marte Olsbu Roeiseland a connu plus de réussite que Julia Simon. Deuxième ex-aequo lors du sprint, la Tricolore a vu ses espoirs de podium se réduire drastiquement avec deux fautes sur ce premier passage face aux cibles. Un passage à vide qui a alors permis à Hanna Oeberg, Mari Eder ou encore Kristina Reztsova de remonter dans la hiérarchie mais à près de 40 secondes de la tête de couse. Le deuxième passage face aux cibles a vu une première alerte pour Marte Olsbu Roeiseland qui a manqué une cible et permis à la Russe, victorieuse du relais mixte simple ce samedi avec Anton Babikov, de passer sous les 30 secondes de retard. Côté Tricolore, Anaïs Bescond s’est alors replacée dans la course au podium avec un 10/10 à mi-distance mais ça s’est corsé au terme du troisième tir avec deux fautes qui l’ont fait reculer au classement.

Roeiseland a maintenu ses adversaires à bonne distance

Marte Olsbu Roeiseland, quant à elle, malgré une deuxième faute, a maintenu une avance proche des 30 secondes sur la concurrence, Hanna Oeberg s’installent à la deuxième place devant Dzinara Alimbekava au bénéfice d’un sans-faute. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet ont également serré le jeu carabine en mains pour ambitionner un podium au terme de cette poursuite. A l’attaque malgré tout, Marte Olsbu Roeiseland a terminé cette poursuite avec un 5/5 sur le dernier tir pour sceller sa victoire, Hanna Oeberg et Dzinara Alimbekava passant par l’anneau de pénalité. Avec respectivement deux fautes et une erreur sur le dernier passage face aux cibles, les Tricolores ont manqué l’occasion d’arracher une place sur le podium. Au terme d’un véritable tour d’honneur, Marte Olsbu Roeiseland s’impose avec un peu plus de 30 secondes d’avance sur Hanna Oeberg et 40 sur Dzinara Alimbekava. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet terminent quatrième et cinquième alors que Chloé Chevalier a pris la 17eme position. Avec respectivement cinq et sept fautes, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bocueht terminent 23eme et 30eme de cette poursuite d’Oberhof quand Paula Botet, partie en 39eme position, n’a pas bougé dans la hiérarchie. Avec cette victoire, sa cinquième de la saison, Marte Olsbu Roeiseland conforte sa première place au classement général de la Coupe du Monde.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POURSUITE D’OBERHOF (F)

Classement final - Dimanche 9 janvier 2022

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 33’18’’8 (2 fautes au tir)

2- Hanna Oeberg (SUE) à 33’’4 (2)

3- Dzinara Alimbekava (BIE) à 42’’7 (2)

4- Julia Simon (FRA) à 51’’2 (3)

5- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 59’’7 (1)

6- Lisa Theresa Hauser (AUT) à 1’21’’9 (1)

7- Elvira Oeberg (SUE) à 1’43’’9 (3)

8- Marketa Davidova (RTC) à 1’46’’2 (3)

9- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 2’05’’6 (5)

10- Mona Brorsson (SUE) à 2’11’’5 (3)

…

17- Chloé Chevalier (FRA) à 2’30’’2 (3)

…

23- Anaïs Bescond (FRA) à 3’00’’3 (5)

…

30- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 3’50’’4 (7)

…

39- Paula Botet (FRA) à 4’25’’7 (2)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 537 points

2- Elvira Oeberg (SUE) 449

3- Dzinara Alimbekava (BIE) 418

4- Hanna Oeberg (SUE) 404

5- Lisa Theresa Hauser (AUT) 382

…

7- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 307

…



Classement de la Coupe du Monde de Poursuite

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 223 points

2- Elvira Oeberg (SUE) 180

3- Hanna Oeberg (SUE) 180

4- Dzinara Alimbekava (BIE) 152

5- Lisa Theresa Hauser (AUT) 135

6- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 134

…