Poursuite d'Hochfilzen (F) : Roeiseland prend la tête du général, Simon sur le podium

Hanna Oeberg n'est plus en tête du classement général de la Coupe du Monde. Après sa 29eme place sur le sprint, la Suédoise a réalisé une superbe remontée mais a échoué au pied du podium de la poursuite. En dedans physiquement, elle n'a pas réussi à faire fructifier son sans-faute au tir. Pour le plus grand plaisir de Marte Olsbu Roeiseland qui s'est imposé ce dimanche sur la poursuite d'Hochfilzen mais aussi celui de Julia Simon qui permet à la France de décrocher un nouveau podium. Parti en quatrième position, la Norvégienne a eu un ski très fluide pour prendre le meilleur sur Dzinara Alimbekava. Elle est passée en tête à la mi-course et a pris assez d'avance pour se permettre un détour sur l'anneau de pénalité au dernier tir debout qui n'a pas remis en cause sa victoire. Elle occupe maintenant la première place du classement général.

Malgré trois fautes, Julia Simon s'offre la troisième place

Après sa surprenante victoire sur le sprint, Dzinara Alimbekava aurait pu espérer remettre ça sur la poursuite mais une chute au moment où la pluie a rendu la piste glissante a changé ses plans. Elle a perdu du temps et ses repères malgré un sans-faute sur le pas de tir. Jusqu'au bout, sa deuxième place a été menacée par Julia Simon. La Française était partie sixième mais a mal entamé la course. Trois passages précoces sur l'anneau de pénalité l'ont reléguée au-delà du 15eme rang. Pas abattu pour autant, elle a profité d'un bon rythme sur les skis et d'une très bonne deuxième moitié de course pour monter sur la troisième marche du podium de la poursuite d'Hochfilzen. Elle est la seule biathlète de l'équipe de France à intégrer le top 10. Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Caroline Colombo ont terminé à plus d'1'50 de la tête de la course.



COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (10 km) - Dimanche 13 décembre 2020

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR), en 29'04”6 (2 fautes)

2- Dzinara Alimbekava (BLR), à 13”9 (0)

3- Julia Simon (FRA), à 17”8 (3)

4- Hanna Oeberg (SUE), à 21”4 (0)

5- Karoline Offigstad Knotten (NOR), à 52”6 (0)

6- Dorothea Wierer (ITA), à 1'04”9 (2)

7- Elvira Oeberg (SUE), à 1'11”8 (3)

8- Franziska Preuss (ALL), à 1'13”9 (3)

9- Marketa Davidova (RTC), à 1'22”0 (3)

10- Lisa Theresa Hauser (AUT), à 1'31”6 (3)

...

16- Justine Braisaz-Bouchet (FRA), à 1'51”5 (3)

20- Anaïs Bescond (FRA) à 2'06" (3)

22- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA), à 2'16”5 (4)

31- Caroline Colombo (FRA), à 2'53”1 (4)