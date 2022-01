Poursuite de Ruhpolding (H) : Encore une victoire pour Fillon Maillet !

La poursuite devient la discipline de prédilection de Quentin Fillon Maillet ! Après Hochfilzen, Le Grand-Bornand puis Oberhof, le natif de Champagnole a levé les bras en vainqueur à Ruhpolding au terme d’une course globalement maîtrisée. Parti avec sept secondes d’avance sur Benedikt Doll, le Français a cédé la première place à l’Allemand à l’issue du premier tir couché en raison d’un passage par l’anneau de pénalité. Toutefois, Quentin Fillon Maillet n’a jamais laissé plus d’une quinzaine de secondes d’avance à son rival. Si le duo de tête n’a pas tremblé à l’occasion du deuxième tir couché, c’est dans la troisième boucle que le Tricolore a produit son effort sur les skis pour réduire sensiblement l’écart sur l’Allemand, qui a abordé le premier tir debout avec à peine plus de deux secondes d’avance. Une pression qui a fait effet puisque Benedikt Doll a laissé deux cibles en chemin et vu ses espoirs de victoire s’envoler. Son compatriote Erik Lesser en a alors profité pour s’installer à la deuxième place mais à quasiment 37 secondes de Quentin Fillon Maillet et avec une marge très limitée sur Sebastian Samuelsson.

Fillon Maillet a fait craquer la concurrence

Le Suédois n’a pas laissé passer l’occasion de le rattraper dans l’avant-dernière boucle. Entrant pour la dernière fois sur le pas de tir avec 37 secondes d’avance sur le porteur du dossard bleu de leader du classement des moins de 23 ans, Quentin Fillon Maillet pouvait se permettre une faute… et sa première n’a pas blanchi la cible. Sans trembler, le Jurassien a ensuite trouvé la cible sur ses quatre autres balles. Derrière lui, les fautes se sont multipliées et c’est le surprenant Lituanien Vytautas Strolia, auteur d’une seule faute sur cette poursuite, qui est ressorti deuxième à 30 secondes du Français mais avec Alexandr Loginov à ses trousses. Alors que Quentin Fillon Maillet a pu savourer son dernier tour et aller chercher sa cinquième victoire de la saison, le dernier tour a été difficile pour Vytautas Strolia. Après avoir cédé face à Alexandr Loginov et Anton Smolski, qui complètent le podium de cette poursuite, le Lituanien a finalement cédé la quatrième place à Simon Desthieux. Parti 9eme, le Tricolore a su faire fi de ses deux fautes lors des tirs couchés pour finir la course en boulet de canon et manquer le podium pour un peu moins de dix secondes.

Samuelsson double Jacquelin au général

Fabien Claude et Emilien Jacquelin, quant à eux, ont fait de belles remontées ce dimanche à Ruhpolding. 37eme et 53eme au départ, ils ont respectivement pris la 12eme et la 20eme place sur la ligne d’arrivée malgré trois fautes pour l’un et deux pour l’autre. Toutefois, Emilien Jacquelin perd la deuxième place du classement général de la Coupe du Monde au bénéfice de Sebastian Samuelsson, septième ce dimanche et qui compte désormais quasiment 100 points de retard pour Quentin Fillon Maillet, qui signe son deuxième doublé sprint-poursuite en carrière après Nove Mesto la saison passée. Si Antonin Guigonnat a su remonter de la 50eme à la 36eme place, Eric Perrot n’a pas confirmé sa belle performance du sprint. Au lendemain d’un relais sur lequel il a admis avoir été « pris à la gorge d’entrée », le natif de Bourg-Saint-Maurice a commis quatre fautes face aux cibles et reculé au 37eme rang à l’arrivée. L’étape d’Antholz-Anterselva, dernière répétition générale avant les Jeux Olympiques de Pékin, sera l’occasion pour les Bleus de confirmer alors que les têtes d’affiche norvégiennes feront leur retour.



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE DE RUHPOLDING

Classement final - Dimanche 16 janvier 2022

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 31’30’’6 (2 fautes au tir)

2- Alexandr Loginov (RUS) à 8’’8 (1)

3- Anton Smolski (BIE) à 13’’1 (2)

4- Simon Desthieux (FRA) à 22’’4 (2)

5- Vytautas Strolia (LIT) à 30’’4 (1)

6- Erik Lesser (ALL) à 37’’9 (1)

7- Sebastian Samuelsson (SUE) à 40’’8 (3)

8- Jakov Fak (SLO) à 41’’0 (1)

9- Maksim Tsvetkov (RUS) à 44’’4 (2)

10- David Zobel (ALL) à 47’’3 (1)

…

12- Fabien Claude (FRA) à 52’’0 (3)

…

20- Emilien Jacquelin (FRA) à 1’25’’7 (2)

…

36- Antonin Guigonnat (FRA) à 2’24’’7 (3)

37- Eric Perrot (FRA) à 2’26’’9 (4)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 581 points

2- Sebastian Samuelsson (SUE) 484

3- Emilien Jacquelin (FRA) 470

4- Tarjei Boe (NOR) 404

5- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 379

…



Classement de la Coupe du Monde de poursuite

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 265 points

2- Sebastian Samuelsson (SUE) 222

3- Emilien Jacquelin (FRA) 179

4- Anton Smolski (BIE) 152

5- Alexandr Loginov (RUS) 151

…