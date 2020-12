Poursuite de Kontiolahti (F) : Un sans-faute pour Eckhoff, une belle remontée pour Braisaz-Bouchet

COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement de la poursuite (10km) - Dimanche 6 décembre 2020

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 31'05"9 (0 faute)

2- Marte Roeiseland (NOR) à 21"5 (2)

3- Hanna Oeberg (SUE) à 35"4 (3)

4- Dzinara Alimbekava (BIE) à 55" (2)

5- Johanna Skottheim (SUE) à 56"3 (0)

6- Ingrid Tandrevold (NOR) à 1'03"8 (2)

7- Franziska Preuss (ALL) à 1'08"6 (2)

8- Elvira Oeberg (SUE) à 1'19"3 (4)

9- Emma Lunder (CAN) à 1'30"3 (1)

10- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'38"6 (2)

...



17- Julia Simon (FRA) à 2'01"9 (2)

21- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2'16"2 (7)

27- Anaïs Bescond (FRA) à 2'29"5 (5)

33- Caroline Colombo (FRA) à 3'07 (4)

43- Chloé Chevalier (FRA) à 4'00"8 (4)

...