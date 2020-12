Poursuite de Hochfilzen (F) : Après le sprint, Eckhoff enchaîne quand les Bleues manquent le Top 10

Plus d’informations à suivre...



BIATHLON / COUPE DU MONDE (F)

Poursuite 10km de Hochfilzen (Autriche) - Samedi 19 décembre 2020

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 28’24’’8 (1 faute au tir)

2- Hanna Oeberg (SUE) à 22’’5 (2)

3- Elvira Oeberg (SUE) à 27’’6 (2)

4- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 28’’2 (2)

5- Dorothea Wierer (ITA) à 42’’2 (1)

6- Franziska Preuss (ALL) à 49’’4 (2)

7- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 1’03’’5 (4)

8- Linn Persson (SUE) à 1’04’’3 (2)

9- Denise Herrmann (ALL) à 1’13’’7 (2)

10- Emma Lunder (CAN) à 1’23’’6 (1)

...

14- Julia Simon (FRA) à 1’39’’2

15- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1’40’’9 (4)

...

17- Chloé Chevalier (FRA) à 1’50’’1 (2)

...

28- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2’40’’2 (6)

...

37- Anaïs Bescond (FRA) à 3’09’’1 (5)

...

40- Caroline Colombo (FRA) à 3’16’’1 (4)

...