Pinturault pense avoir eu le coronavirus

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/coronavirus-ski-alpin-un-gout-d-inacheve-pour-alexis-pinturault-CNT000001p2Yhn.html"][/EMBED]Alexis Pinturault,, pense qu'il a contracté le coronavirus (et qu'il en a guéri) : « On n'a aucune certitude, étant donné que je n’ai pas été parmi les cas graves susceptibles d’aller à l’hôpital, mais j’ai eu tous les symptômes : fièvre, mal de tête pendant quelques jours, puis de la toux et la perte de l’odorat pendant une dizaine de jours… Le tout a duré environ quinze jours, c’était assez long. » Le début de la pandémie a perturbé la fin de la Coupe du Monde de ski alpin, que Pinturault aurait pu espérer remporter.Deuxième à 54 points d'Aleksander Aamodt Kilde, le Français pouvait rafler la mise sur l'ultime week-end à Kranjska Gora, avec un slalom le 14 mars puis un géant le 15 lendemain. Mais la FIS (Fédération Internationale de Ski) avait dû. Kilde a donc décroché le gros globe avec seulement une victoire au cours de la saison, contre six en faveur de Pinturault, Henrik Kristoffersen complétant le podium à 107 longueurs de « Pintu ».