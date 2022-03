Pinturault : « J’ai besoin de temps »

"Je ne sais pas s'il me faudra un ou deux mois"

Pour avoir découvert le ski, tout jeune, sur les pentes de l'Eclipse, où se déroulent ces finales de la Coupe du monde Alexis Pinturault s'était pris à rêver, il y a un de cela, à soulever un deuxième gros globe de cristal consécutif chez lui, à Courchevel.qui est revenu au jeune prodige suisse Marco Odermatt. Si c'était à refaire, le triple médaillé olympique avoue notamment qu'il prendrait cette fois le temps de récupérer. Ce qu'il n'a pas fait l'hiver dernier. Il va donc chercher à rattraper très vite le temps perdu, et ce dans un seul but :"Ce dont j'ai besoin, c'est surtout de repos. Changer des choses, oui, il y a peut-être des choses que l'on va légèrement changer, mais je ne vais pas passer du blanc au noir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de repos. Je ne sais même pas aujourd'hui de combien de temps j'aurai besoin, s'il me faudra un ou deux mois, en tout cas, j'ai besoin du temps que je n'ai pas suffisamment pris l'année dernière. C'est uniquement quand je sentirai que mon corps et mon esprit redeviendront déterminés, motivés, avec de l'envie, que je retournerai à l'entraînement. Ca prendra le temps que ça prendra, mais j'en ai besoin", a avoué Pinturault sur Eurosport juste après avoir terminé huitième du dernier super-G de l'hiver. "La machine" a rassuré tout le monde dans la foulée en assurant que cette motivation qui fait partie de cet arsenal qui fait de lui un skieur aussi talentueux, il ne l'avait pas perdue."Mais être motivé quand on n'a pas toutes les armes en main ni la détermination nécessaire pour avoir cette réaction musculaire qui nous amène à des performances de plus haut niveau, c'est difficile. L'un ne va pas sans l'autre, et je me suis rendu compte cette année qu'au plus haut niveau, la performance mentale fait toute la différence", analyse le natif de Moûtiers (Savoie),"J'ai eu des problèmes, surtout pour retrouver de la fraîcheur (...) Le problème pour moi cette année, ça a été le manque de coupure et des difficultés derrière pour attaquer l'hiver. Je me suis rendu compte juste avant Sölden que nerveusement, ma réponse musculaire n'était plus la même. C'est à dire que je sentais que psychologiquement, mon tonus musculaire n'était plus aussi bon et nerveusement, j'étais extrêmement fatigué. Sauf que la saison devait commencer..."A partir de là,"De fil en aiguille, automatiquement, ça annonçait un hiver difficile. J'ai essayé de m'accrocher malgré tout, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et j'ai réussi à agripper quelques podiums. Mais j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, et ça a été vraiment la difficulté." Avec du recul, le champion du monde du combiné des Mondiaux d'Äre en 2019 estEt il n'est pas le seul, à l'entendre. "Ca vient aussi d'un manque d'expérience de ce genre de situation. Pour moi, car je ne l'avais jamais fait, comme pour l'encadrement autour de moi, qui ne connaissait pas non plus cette expérience. Tout le monde a certainement sous estimé cette situation et moi le premier, pour me reposer." Pinturault, 31 ans le 20 mars prochain, assure qu'on ne l'y reprendra plus.