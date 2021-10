Patinage artistique : Retour gagnant pour Papadakis-Cizeron

Attention aux Russes

La dernière fois qu’ils avaient patiné en compétition, c’était « le monde d’avant », en janvier 2020, lors des championnats d’Europe de Graz où ils avaient terminé deuxièmes, une époque où le covid-19 n’était qu’un virus sévissant en Chine. Depuis, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron n’avaient pas concouru, la faute à l’annulation des compétitions ou à leur propre forfait pour cause de problèmes de visas (ils s’entraînent au Canada) mais aussi parce qu’ils ont eux-mêmes été touchés assez durement par le virus en juillet 2020. Après vingt mois d’absence, les champions du monde 2015, 2016, 2018 et 2019 ont fait leur retour à l’occasion des Masters d’Epinal, une compétition 100% française.Une bonne rentrée pour les deux danseurs de 26 ans, alors que se profilent dans quatre mois les Jeux Olympiques de Pékin, où ils espèrent bien décrocher l’or, après l’argent de Pyeongchang en 2018.« L’objectif, c’était de montrer à tout le monde qu’ils attaquaient cette saison olympique en étant prêts, confie leur entraîneur Romain Haguenauer dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche. En montrant : on n’était peut-être pas là pendant vingt mois mais on sait encore tenir debout, plus que ça même ! On est là, on est en forme, on est forts, on est prêts à se battre. Ça, pour moi, c’est accompli. »Mais leurs grands rivaux lors des JO de Pékin devraient être les Russes Sinitsina-Katsalapov, champions d’Europe 2020 devant les Français et champions du monde 2021 en l’absence des Français. Les deux couples de danseurs devraient s’affronter en décembre à Osaka pour la finale du Grand Prix, puis lors des championnats d’Europe de Tallinn en janvier. Mais c’est bien sûr surtout à Pékin qu’ils seront tous attendus.