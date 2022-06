Patinage artistique : Papadakis-Cizeron font une pause

Les JO de 2026 toujours possibles

C’était la question que tout le monde se posait après leur sacre de Pékin en février dernier ? Les champions olympiques de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron allaient-ils poursuivre leur carrière après avoir décroché le Graal ? Quatre mois plus tard, les patineurs ont apporté une réponse à l’AFP et à L’Equipe : « Oui, mais… ». Oui, ils vont poursuivre leur carrière, mais ils ne participeront à aucune compétition lors de la saison 2022-23. «C'est sûr que c'est nouveau, mais en même temps, je pense que c'était évident qu'on avait tous les deux besoin de se reposer et qu'on ne reprendrait pas les compétitions à l'automne », a confié la patineuse de 27 ans. Même son de cloche du côté de son partenaire, également âgé de 27 ans : « On l'a annoncé à la fédération française il y a trois semaines. On s'est laissé tout le temps où c'était possible de ne pas trop y réfléchir. Après vient le temps où on doit prendre certains engagements pour la saison suivante. Au moment de choisir, c'était évident qu'on n'allait pas avoir l'envie de faire cette année. » Les championnats d'Europe d'Espoo (Finlande) et les championnats du monde de Saitama (Japon) se feront donc sans eux en 2023.Et cette pause ne serait-elle pas que la première étape avant l'annonce d'une retraite ? A priori, non. «Là on dit qu'on prend un an de break parce que je pense qu'on ne ferme pas la porte à éventuellement reprendre la compétition », explique Cizeron. « Toutes les portes sont ouvertes. Si on a dans l'idée de reprendre, on ne sait pas forcément au bout de combien de temps ce serait. Notre vie a tellement été réglée et planifiée à long terme depuis toujours qu'on se laisse aller avec le vent et ce qu'on a envie de faire, de découvrir, avant de voir ce qui nous semble le plus juste. » Les voir disputer les Jeux Olympiques de Milan-Cortina d'Ampezzo en 2026 est donc toujours une option envisageable.