Patinage artistique : L'ISU récompense un programme de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron

Hanyu et Kostornaia également récompensés

A l’image de bon nombre de fédérations internationales, l’ISU a lancé sa cérémonie de récompense pour le patinage artistique. Les ISU Skating Awards, qui ont pris la forme d’un événement diffusé sur internet et présenté par les anciens champions olympiques Charlie et Tanith White, ont permis de décerner pas moins de six récompenses. Le patinage artistique français a été au rendez-vous grâce aux inévitables Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Les danseurs tricolores ont, en effet, reçu le prix du programme le plus divertissant pour leur danse sur la musique de la comédie musicale Fame. « C'était vraiment fun, c'est une partie de nos personnalités qui est là. C'est à l'intérieur de nous, mais on ne l'avait jamais vraiment montré au public, a déclaré Gabriela Papadakis sur le site officiel de l’ISU. Au début, nous avions des doutes sur le fait que ce soit une bonne idée mais c'était bien de se lancer. »Guillaume Cizeron, pour sa part, a tenu à associer toute l’équipe qui s’est construite autour d’eux à ce succès. « On veut tous vous remercier pour ce grand honneur. C'est l'un des programmes les plus sympas qui ait été chorégraphié pour nous, a déclaré ce dernier au site officiel de l’ISU. Toute notre équipe à Montréal nous a soutenus dans notre choix et nous a poussés pour ressentir les bonnes vibrations. » Cette soirée a également sacré le Japonais Yuzuru Hanyu meilleur patineur alors que la Russe Alena Kostornaia s’est vue remettre le trophée de la meilleure débutante quand son entraîneur Eteri Tutberidze a également été récompensée. Pour leur part, les Américains Madison Chock et Evan Bates ont vu leurs costumes être mis en avant. Pour ce qui est de la meilleure chorégraphe, le trophée est revenu à Shae-Lynn Bourne. Une cérémonie qui, malgré les circonstances, a pu célébrer le meilleur du patinage artistique.