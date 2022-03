Patinage artistique : Les patineurs russes et biélorusses exclus de toutes les compétitions

ISU Statements on the Ukraine crisis:

La Russie avait remporté deux titres olympiques le mois dernier

Les sanctions contre le sport russe et contre le sport biélorusse s'enchaînent, en raison de la guerre en Ukraine. Dernier en date, le patinage artistique. Via un communiqué publié ce mardi, l'Union internationale de patinage (ISU) a officialisé l'exclusion des patineurs russes mais également des patineurs biélorusses de toutes les compétitions de patinage artistique. Cette mesure est prise "avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre". Dans ce fameux communiqué, il est indiqué ainsi notamment : "Conformément à la recommandation du CIO, afin de protéger l’intégrité des compétitions de patinage sur glace et pour la sécurité de tous les participants aux compétitions internationales de patinage sur glace, lou autorisé à participer à des compétitions internationales de patinage sur glace, y compris les championnats de l’ISU et d’autres événements de l’ISU. Il en va de même pour les fonctionnaires énumérés dans les communications et/ou règlements respectifs de l’ISU en Russie et au Bélarus."En patinage artistique, la Russie est une nation forte. Lors des derniers Jeux d'hiver de Pékin en Chine, le mois dernier, les patineurs artistiques russes avaient alors raflé pas moins de six médailles, dont deux en or. A noter d'ailleurs également que l'ISU, en prenant cette décision forte, exclut ainsi également les Russes mais également les Biélorusses d'épreuves de patinage de vitesse et de short-track. Cette décision a été précédée d'autres du même calibre.Le volley, le football, le ski, le biathlon, le hockey sur glace, la Formule 1, mais aussi le rugby, la boxe, la natation ou le badminton ont donc également pris ce genre de décision.