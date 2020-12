Patinage artistique : Les championnats d’Europe 2021 annulés

Une seule médaille française à l'Euro 2020

On ne verra pas les meilleurs patineurs européens en janvier prochain à Zagreb ! Les championnats d’Europe, qui devaient avoir lieu du 25 au 31, ont en effet été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. C’est ce qu’a annoncé jeudi la Fédération internationale (ISU). « Le Conseil de l'ISU s'est réuni le jeudi 10 décembre 2020. Parmi les autres décisions qui seront publiées en temps voulu dans une communication de l'ISU, le Conseil a décidé d'annuler les événements de l'ISU suivants en raison de l'aggravation de la situation mondiale de la pandémie de Covid-19 et les risques croissants qui en résultent pour les organisateurs et les participants : Championnats d'Europe de patinage artistique 2021, Zagreb, Croatie du 25 au 31 janvier 2021 / Championnats du monde juniors de patinage synchronisé 2021, Lyon, France, 12-13 mars 2021. En outre, la saison finale du Grand Prix ISU 2020/21, qui avait déjà été reportée de sa date initialement prévue du 10 au 13 décembre 2020 à Beijing, en Chine, a maintenant été définitivement annulée.Dans le cas malheureux où la situation sanitaire s'aggraverait davantage et que ces championnats du monde ne pourraient pas se tenir comme prévu, le Conseil de l'ISU réévaluerait le reste de la saison de patinage artistique 2020/21 et décidera si, en plus du Trophée mondial par équipe, prévu à Osaka, au Japon, du 15 au 18 avril 2021, d'autres événements de patinage artistique de l'ISU pourraient être organisés, si la situation pandémique permet. »

En janvier 2020, la France n’avait récolté qu’une seule médaille aux championnats d’Europe, à Graz en Autriche, grâce à Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en argent en danse sur glace. Cette année, le couple français, qui s'entraîne outre-Atlantique, avait d’ores et déjà prévu de zapper les championnats d’Europe en raison des restrictions de voyage, pour se concentrer sur les championnats du monde, son seul objectif de la saison.