Patinage artistique : L'âge minimal pour participer va être relevé par l'ISU

L’Union Internationale de patinage (ISU) ne veut plus revivre ça. Alors que le résultat de l’épreuve par équipes reste conditionnel et que le podium de la compétition féminine des Jeux d’hiver de Pékin aurait pu ne pas avoir lieu en raison de « l’affaire Valieva », l’ISU a décidé de réagir. En effet, le nœud du problème tient au fait que Kamila Valieva participe aux épreuves senior à l’âge de quinze ans. Or, selon les règlements de l’Agence Mondiale Antidopage, le traitement des cas de dopage pour des athlètes n’ayant pas seize ans est différent, avec un droit au secret et des sanctions réduites. Afin d’éviter de vivre à nouveau une telle situation, qui est également due à un très important retard dans la communication par l’Agence Internationale de tests (ITA) du résultat du contrôle subi par Kamila Valieva le 25 décembre dernier, l’ISU compte relever l’âge minimal de participation.

L’ISU va statuer en juin prochain

Dans un communiqué, l’ISU a confirmé qu’un passage de quinze à 17 ans de cette limite d’âge était envisagé. « L'ISU est en mesure de confirmer que le Conseil de l'ISU a décidé d'inscrire à l'ordre du jour du congrès une proposition visant à relever la limite d'âge à 17 ans pour concourir dans toutes les disciplines de patinage artistique, annonce la fédération. La proposition détaillée sera publiée le 30 avril. Pour être adoptée, une majorité des deux-tiers des membres de l'ISU est requise. » Toutefois, pour voir cette mesure définitivement mise en place, il faudra faire preuve d’un peu de patience. En effet, l’ISU va organiser son prochain congrès du 6 au 10 juin prochain dans la ville de Phuket, en Thaïlande. A cette occasion, les treize membres du Conseil pourront convaincre l’ensemble des instances du bien-fondé de cette nouvelle mesure.