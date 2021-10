Patinage artistique : Deuxième victoire consécutive pour Papadakis et Cizeron

Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron 🇫🇷 back to their winning ways at #FinlandiaTrophy this afternoon. pic.twitter.com/cwtZgHnJRm

— Europe On Ice (@europeonice) October 10, 2021

Papadakis et Cizeron vont rentrer à Montréal

Après 20 mois loin de la glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont revenu sur des bases élevées. Victorieux à l’occasion de leur première compétition, lors du Masters organisé à Epinal, c’est sur la scène internationale que les quadruple champions du monde ont une nouvelle fois brillé. Organisé dans la patinoire d’Espoo, le Finlandia Trophy a permis au duo tricolore de continuer leur préparation pour leur grand objectif que sont les Jeux Olympiques de Pékin avec une victoire nette. Un succès qui a tout d’abord été construit lors de la danse rythmique ce samedi, avec un total 85,58 points leur permettant de devancer d’une courte tête les Américains Madison Chock et Evan Bates, qui ont pris la quatrième place des championnats du monde en 2020 (83,72 points).Avec cet avantage, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont abordé le programme libre en confiance. Les juges leur accordant pas moins de onze notes parfaites sur les 40 éléments pris en compte, les Tricolores ont dominé la compétition. Inscrivant 131,96 points sur ce programme libre, ils ont atteint un total de 217,54 points pour aller chercher la victoire. Déjà deuxièmes ce samedi, Madison Chock et Evan Bates ont conclu la compétition à la même position et avec un retard de neuf points sur les Français (208,31 points). Après ces deux compétitions, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron vont désormais retourner à Montréal pour poursuivre leur préparation et travailler les éléments techniques qu’ils doivent encore peaufiner. Ils retrouveront l’Europe au début du mois de novembre afin de prendre part au Grand Prix d’Italie, prochaine étape de leur chemin vers les Jeux Olympiques.