Patinage artistique - Championnats du monde : Uno sacré pour la première fois, Siao Him Fa huitième

Toujours placé, jamais vainqueur. Ce samedi, lors des championnats du monde de patinage artistique qui se déroulent du côté de Montpellier, le Japonais Shoma Uno, aujourd'hui âgé de 24 ans, a décroché le tout premier titre mondial de sa carrière. Le médaillé d'argent des derniers Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine n'avait décroché que deux médailles d'argent à des championnats du monde, en 2017 puis en 2018. Cette année, le triple tenant du titre, à savoir l'Américain Nathan Chen, également tout récemment titré champion olympique, n'était pas présent, en raison d'une "blessures persistante". La course à sa succession était donc particulièrement ouverte. L'icône japonaise Yuzuru Hanyu, champion olympique en 2014 et en 2018 et champion du monde en 2014 et en 2017 n'avait également pas fait le déplacement, en raison d'un souci récurrent à la cheville droite.

Doublé japonais

Pour décrocher le titre suprême, Uno, qui avait déjà terminé le programme court en tête, a réalisé un total de 312,48 points, soit son tout nouveau record personnel. Sur le podium, il devance son jeune compatriote Yuma Kagiyama (297,60 points), âgé de seulement 18 ans et déjà vice-champion olympique et vice-champion du monde en titre. Quant à la troisième place du jour, elle revient à un Américain, à savoir Vincent Zhou, avec un total de 277,38 points. Deux Français étaient présents dans cette épreuve. Le mieux classé des deux, à savoir Adam Siao Him Fa (21 ans), termine huitième, avec un total de 266,12 points. Quant à Kevin Aymoz, il prend la onzième place finale avec 245,46 points. Pour la première fois depuis 2016, les Français auront, en 2023, deux quotas, à la fois aux championnats d'Europe mais également aux championnats du monde.