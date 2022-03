Patinage artistique - Championnats du monde : Sakamoto en tête chez les dames, Knierim et Frazier chez les couples

Elle a su tirer son épingle du jeu. Ce mercredi, à l'occasion des championnats du monde de patinage artistique, qui se déroulent en France, du côté de Montpellier, la Japonaise Kaori Sakamoto a terminé en tête du programme court femmes. Cette prestigieuse compétition se déroule sans l'imposant contingent russe, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aucun patineur biélorusse n'a également fait le déplacement. Et en l'absence de toutes les favorites, comme Anna Shcherbakova, championne olympique et du monde en titre, Alexandra Trusova, toute récente médaillée d'argent olympique, ou bien encore Kamila Valieva, championne d'Europe en titre et au cœur d'une affaire de dopage lors des derniers Jeux d'hiver, la Japonaise a donc répondu présent. Kaori Sakamoto a été médaillée de bronze lors des derniers Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine, il y a environ un mois de cela. Avec 80,32 points, soit son nouveau record personnel, elle devance la Belge Loena Hendrickx (75,00) et l'Américaine Mariah Bell (72,55). La seule Française en lice, Léa Serna, ne prend que la 29eme place finale et ne se qualifie donc pas pour la suite. Pour connaître la future championne du monde, il faudra patienter jusqu'à ce vendredi soir, avec le programme libre femmes.

Vers un doublé américain chez les couples ?

Chez les couples, les absences des Russes et des Biélorusses ouvrent également des perspectives. D'autant plus que les champions olympiques chinois, à savoir Sui Wenjing et Han Cong, ne sont également pas présents. Résultat, le programme court a été remporté par un couple américain, à savoir Alexa Knierim et Brandon Frazier. Avec un total de 76,88 points, ces derniers ont devancé un autre couple américain, à savoir Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc, qui ont réalisé un total de 75,85 points. Tandis que la troisième marche est occupée par un couple japonais, à savoir Riku Miura et Ryuichi Kihar, avec un total de 71,58 points. Le programme libre se déroulera ce jeudi soir.