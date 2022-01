Patinage artistique - Championnats d’Europe : Léa Serna 10eme après le programme court

⛸️🇫🇷 Revivez la belle prestation de Léa Serna lors du programme court Dames. Avec un total de 62.16 points, la Française se place provisoirement 2e et se qualifie pour le programme libre #EuroFigure #FigureSkating



▶️Suivez le concours en direct : https://t.co/CnaEemWL4S pic.twitter.com/kWaoNVwK46

— francetvsport (@francetvsport) January 13, 2022

Valieva impressionnante

Depuis Surya Bonaly, titrée continuellement entre 1991 et 1995, aucune patineuse française n’a été sacrée championne d’Europe de patinage artistique, et sauf miracle, ce ne sera pas pour 2022 non plus. Seule tricolore en lice cette année du côté de Tallinn (Estonie), Léa Serna (22 ans) a pris la dixième place du programme court. Double championne de France en titre et 16eme des championnats d’Europe 2020 mais non qualifiée pour les Jeux Olympiques de Pékin (aucune femme ni aucun couple ne sont d’ailleurs qualifiés),Sur la musique de Kill Bill, la patineuse coachée par Brian Joubert n’a pas chuté mais a commis deux erreurs sur des sauts. Elle tentera de faire un peu mieux samedi à l’occasion du programme libre (pour lequel elle est qualifiée, comme les 24 premières du programme court) afin de rester dans le Top 10.La médaille d’or semble en revanche déjà presque autour du cou de Kamila Valieva.soit 14,2 de plus que sa dauphine, la Belge Loena Hendrickx (22 ans), et 15,32 que sa compatriote Alexandra Trusova (17 ans). Au total, trois Russes figurent dans le Top 4. Le programme libre de l'épreuve de couple est également prévu ce jeudi, avec les Français Camille et Pavel Kovalev.