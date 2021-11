Parallèle de Lech (H) : Premier succès en Coupe du Monde pour Hirschbuehl, Sarrazin termine quinzième

Christian Hirschbuehl tient enfin sa première victoire en Coupe du Monde ! Devant son public, l’Autrichien a remporté le slalom parallèle organisé dans la station de Lech. Auteur du seulement quinzième temps lors des qualifications, le natif de Bregenz a pris le meilleur sur Zan Kranjec, deuxième temps de la matinée, lors des huitièmes de finale pour seulement 17 centièmes de seconde au terme du deuxième passage. La marge a été encore plus ténue lors de son quart de finale contre le Canadien Trevor Philp. En effet, Christian Hirschbuehl ne s’est imposé au pied du deuxième passage sur le tracé que pour sept petits centièmes de seconde. Un succès qui lui a ouvert les portes du dernier carré et d’un duel avec un très gros morceau, Henrik Kristoffersen. Toutefois, le Norvégien n’a pas été en mesure de prendre l’ascendant. L’Autrichien a su garder un avantage 18 centièmes de seconde au terme de la deuxième manche.

Sarrazin s’est très vite arrêté

En finale, Christian Hirschbuehl a retrouvé son compatriote Dominik Raschner. Ce dernier, meilleur temps des qualifications, a tout d’abord profité de la faute du Belge Armand Marchant pour passer les huitièmes de finale puis de celle du Slovène Stefan Hadalin pour rallier le dernier carré. Un scenario qui s’est reproduit en demi-finales lors de son duel avec Atle Lie McGrath. La finale s’est joué d’un souffle. En effet, Christian Hirschbuehl a remporté ce parallèle de Lech pour sept centièmes de seconde face à son compatriote. Avec cette victoire, l’Autrichien revient à hauteur de Marco Odermatt au sommet du classement général de la Coupe du Monde alors que Zan Kranjec conserve la troisième place grâce à sa dixième place lors de cette épreuve. Côté Français, après la déception d’Alexis Pinturault lors des qualifications, Cyprien Sarrazin n’est pas allé plus loin que les huitièmes de finale avec une défaite pour quinze millièmes de seconde face à Atle Lie McGrath. Le Français a finalement pris la quinzième place de ce slalom parallèle.