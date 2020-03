OM, Joli, Neuer : Les 27 mars qui ont marqué l'histoire du sport

Événements : 2010

L’olympique de Marseille remporte son premier titre depuis 17 ans après sa victoire en Coupe de la Ligue face aux Girondins de Bordeaux sur le score de 3 buts à 1. Quelques semaines plus tard, les Marseillais s’adjugeront aussi le Championnat de France, réalisant ainsi leur premier doublé "coupe- championnat" depuis 1989. Naissances :

Manuel Neuer (footballeur) né en 1986



Manuel Neuer est un footballeur international allemand qui évolue au poste de gardien de but au Bayern Munich. Il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Vainqueur de la Ligue des Champions (2013) et de la Coupe du monde 2014, Neuer a été élu meilleur gardien de la planète en 2013, 2014 et 2015.



Guillaume Joli (handballeur) né en 1985



Guillaume Joli est un handballeur français évoluant au poste d’ailier droit. Il est triple champion du monde, double champion d’Europe et champion olympique en 2012. En équipe de France, il était la doublure de Luc Abalo et notamment le spécialiste des jets de 7 m, aux côtés de Michaël Guigou. Pour vous faire une idée, il a marqué 20 de ses 22 buts sur jets de 7 m lors de l’Euro 2010 et a réalisé un parfait 10 sur 10 lors du match France-Serbie de l’Euro 2014. Décès :

Jean-Marie Balestre (dirigeant sportif automobile) décédé en 2008



Jean-Marie Balestre est mort le 27 mars 2008 à Saint-Cloud. Dirigeant sportif français, il fut notamment le fondateur et le président de la Fédération internationale du sport automobile (FISA) de 1978 à 1991. Dans les années 1980, il était considéré comme l’homme le plus puissant de la Formule 1.