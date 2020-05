Norvège : Encore six saisons pour J.Boe

Alors que le biathlon a perdu son roi de la dernière décennie, Martin Fourcade, qui a pris sa retraite en mars dernier, à 31 ans, son grand rival Johannes Boe compte bien rester encore six ans sur le circuit IBU. Le double tenant de la Coupe du Monde, qui fêtera ses 27 ans la semaine prochaine, a annoncé à la télévision de son pays qu’il prendrait sa retraite en 2026. « J’irai en 2026, et ce sera fini. Je pense que les années vont aller vite, parce que ma motivation ne fait que grandir. Je pense que les Jeux olympiques de 2026 seront formidables. Il est hors de question d’arrêter avant. Ce sera le bon moment pour dire stop, j’aurai 33 ans. Je pense qu’à 33 ans, il est temps que la vie soit un peu différente des sports de haut niveau. Et puis j’aurai eu une longue carrière », a déclaré celui qui est aussi décuple champion du monde.

Pourra-t-il rattraper Fourcade et Bjoerndalen ?

Johannes Boe disputera donc encore six saisons de Coupe du Monde, quatre championnats du monde, et surtout les Jeux Olympiques de Pékin en 2022 et de Milan-Cortina d’Ampezzo en 2026. De quoi avoir le temps de rattraper au palmarès les deux légendes Martin Fourcade et Ole Einar Bjoerndalen ? Pas simple, car il lui manque encore quatre gros globes pour rattraper son compatriote et cinq pour rattraper Fourcade, dix titres mondiaux pour rattraper son compatriote et trois pour rattraper Fourcade, et surtout sept titres olympiques pour rattraper son compatriote et quatre pour rattraper Fourcade.