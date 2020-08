Dallas revient à hauteur de Calgary

Roussel passeur mais battu

NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour

Conférence Est (à Toronto)

Conférence Ouest (à Edmonton)

Après avoir pris le meilleur sur Washington à l’occasion des deux premières rencontres de la série du premier tour des play-offs NHL,. En fin de première période, Anders Lee a permis aux Islanders de prendre l’avantage mais, profitant d’une supériorité numérique en début de deuxième tiers-temps, Evgeny Kuznetsov a bonifié une action initiée par Alexander Ovechkin pour égaliser et, au terme d’une troisième période vierge en buts, d’emmener les deux équipes en prolongation., qui pourront conclure la série dès ce mardi.Auteur de l’ouverture du score en supériorité numérique en fin de première période, l’attaquant des Stars a redonné l’avantage à son équipe en début de deuxième tiers-temps peu après l’égalisation signée Johnny Gaudreau. Les Flames ont pensé avoir fait le plus dur quand Sam Bennett a signé un doublé en un peu plus de dix minutes pour redonner l’avantage à son équipe mais Denis Gurianov a remis les compteurs à zéro avant la troisième période. Tobias Rieder a rapidement donné une nouvelle fois la main aux Flames mais, à douze secondes du but, profitant d’une supériorité numérique liée à la sortie de son gardien, Joe Pavelski a arraché la prolongation.dans la série.Menés 2-0 par Vancouver, les St.Louis Blues, champions en titre, restent en vie dans ces play-offs NHL. La franchise du Missouri s'est fait peur, mais elle a finalement battu les Canucks 3-2 après prolongation. Les quatre buts du temps réglementaire ont été inscrits dans le deuxième tiers : Miller (22eme) et Pettersson (29eme, sur une passe du Français Antoine Roussel) pour Vancouver et Faulk (29eme) et Perron (39eme) pour St.LouisDe son côté, Las Vegas, le premier de la Conférence Ouest, avait l'occasion de conclure contre Chicago en "sweepant" les Blackhawks, mais la franchise de l'Illinois a décroché une belle victoire 3-1, avec des buts de Caggiula (5eme), Highmore (14eme) et DeBrincat (60eme), contre un but de Theodore (14eme) pour les Golden Kights, qui auront encore une occasion de conclure ce mardi. Enfin, le premier de l'Est, Philadelphia, mène désormais 2-1 dans sa série contre Montréal, après sa victoire 1-0. Voracek a ouvert le score dès la 6eme minute, et aucun but n'a été marqué ensuite.(Avec M.W.)Match 1 -- Montréal : 2-1Match 2 - Philadelphia -: 0-5Match 3 - Montreal -: 0-1Match 4 le mardi 18 aoûtMatch 5 le mercredi 19 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 21 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 23 aoûtMatch 1 - Washington -: 2-4Match 2 - Washington -: 2-5Match 3 -- Washington : 2-1 (ap)Match 4 le mardi 18 aoûtMatch 5 (si nécessaire) le jeudi 20 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le samedi 22 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 23 aoûtMatch 1 -- Chicago : 4-1Match 2 -- Chicago : 4-3 (ap)Match 3 - Chicago -: 1-2Match 4 :- Las Vegas : 3-1Match 5 le mardi 18 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 20 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 22 aoûtMatch 1 - Dallas -: 2-3Match 2 -- Calgary : 5-4Match 3 -- Dallas : 2-0Match 4 - Calgary -: 4-5 (ap)Match 5 le mardi 18 aoûtMatch 6 le jeudi 20 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le samedi 22 aoûtMatch 1 - St. Louis -: 2-5Match 2 - St. Louis -: 3-4 apMatch 3 - Vancouver -: 2-3 ap>>> Stats d'Antoine Roussel : 8 minutes de jeu, 1 passe décisive, 3 mises en échec, 1 tir bloquéMatch 4 le lundi 17 aoûtMatch 5 le mercredi 19 aoûtMatch 6 (si nécessaire) le vendredi 21 aoûtMatch 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août