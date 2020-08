NHL - Play-offs : Les Bruins font chuter le Lightning, les Golden Knights faciles face aux Canucks

Les Bruins sont bien lancés ! Pour leur premier match de la série les opposant aux Tampa Bay Lightning, les joueurs de Boston ont fait le nécessaire dans chaque période pour aller chercher la victoire. En toute fin de premier tiers-temps, Charlie Coyle a donné l’avantage aux joueurs de Nouvelle-Angleterre avant que David Pastrnak, dans les cinq premières minutes après le retour sur la glace, ne fasse le break en supériorité numérique. 77 secondes après la reprise pour la troisième période, Brad Marchand a triplé la mise pour les Bruins avant le réveil du Lightning. Victor Hedman a remis Tampa Bay dans le sens de la marche à onze minutes de la fin de la rencontre avant de signer un doublé avec seulement 74 secondes à jouer. Le Lightning a tenté le tout pour le tout mais ça n’a pas fonctionné. Boston frappe le premier dans la série (3-2) et peut ainsi voir venir.

Les Golden Knights commencent fort

Après avoir fait tomber le champion en titre, les Canucks sont durement retombés sur terre. Face à une équipe de Las Vegas qui a tout d’un champion en puissance, les coéquipiers d’un Antoine Roussel (2 tirs, 7 mises en échec en 9 minutes), lourdement pénalisé en début de dernière période, ont été renvoyés à leurs études à l’issue d’un match rondement mené. Jonathan Marchessault a lancé la démonstration en milieu de première période avant que les Golden Knights n’accélèrent dans le deuxième tiers-temps. En moins d’un quart d’heure, Reilly Smith en supériorité numérique puis Mark Stone et Alex Tuch ont donné une plus grande ampleur au score. A dix minutes de la fin du match, Max Pacioretty en a rajouté une couche avec le cinquième et dernier but de la franchise du Nevada. Les Golden Knights s’imposent largement (5-0) et donnent le ton de cette série qui pourrait être vite bouclée.



NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour



Conférence Est (à Toronto)



Tampa Bay Lightning (2) - Boston Bruins (4) : 0-1

Match 1 - Tampa Bay - Boston : 2-3

Match 2 le mardi 25 août

Match 3 le mercredi 26 août

Match 4 le vendredi 28 août

Match 5 (si nécessaire) le dimanche 30 août

Match 6 (si nécessaire) le mardi 1er septembre

Match 7 (si nécessaire) le mercredi 2 septembre



Conférence Ouest (à Edmonton)



Las Vegas Golden Knights (1) - Vancouver Canucks (5) : 1-0

Match 1 - Las Vegas - Vancouver : 5-0

> Antoine Roussel (VAN) : 2 tirs, 7 mises en échec en 9 minutes



Match 2 le mardi 25 août

Match 3 le jeudi 27 août

Match 4 le samedi 29 août

Match 5 (si nécessaire) le lundi 31 août

Match 6 (si nécessaire) le mardi 1er septembre

Match 7 (si nécessaire) le jeudi 3 septembre