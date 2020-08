NHL (Play-offs) : Le Lightning à une victoire de la qualification

Le Lightning touche au but. Grâce à un court succès face aux Columbus Blue Jackets d’Alexandre Texier, les joueurs de Tampa Bay n’ont plus besoin que d’un succès pour assurer leur place au deuxième tour des play-offs, où ils retrouveront Philadelphia ou Montréal. Un succès qui s’est construit dans la deuxième période durant laquelle, après seulement seize secondes de jeu, Barclay Goodrow a ouvert le score. Un avantage conforté quatre minutes plus tard quan Yanni Gourde a fait le break mais, moins de deux minutes après, Cam Atkinson a réduit l’écart pour les Blue Jackets. En fin de match, Columbus a tenté le tout pour le tout en évoluant à un de plus sur la glace grâce à la sortie de leur gardien mais rien n’y a fait. Tampa Bay signe un troisième succès en quatre matchs dans la série (1-2) et met Columbus sous une pression maximale.



NHL / STANLEY CUP 2020

Premier tour



Conférence Est (à Toronto)



Tampa Bay Lightning (2) – Columbus Blue Jackets (7) : 3-1

Match 1 - Tampa Bay - Columbus : 3-2 (ap)

Match 2 - Tampa Bay - Columbus : 1-3

Match 3 - Columbus - Tampa Bay : 2-3

Match 4 - Columbus - Tampa Bay : 1-2

> Alexandre Texier (COL) : 1 tir, 1 mise en échec, 1 perte de palet en 18 minutes

Match 5 le mercredi 19 août

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le samedi 22 août



Boston Bruins (4) – Carolina Hurricanes (5) : 2-1

Match 1 - Boston - Carolina : 4-3 (ap)

Match 2 - Boston - Carolina : 2-3

Match 3 - Carolina - Boston : 1-3

Match 4 le lundi 17 août

Match 5 le mercredi 19 août

Match 6 (si nécessaire) le jeudi 20 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août



Conférence Ouest (à Edmonton)



Colorado Avalanche (2) – Arizona Coyotes (7) : 2-1

Match 1 - Colorado - Arizona : 3-0

Match 2 - Colorado - Arizona : 3-2

Match 3 - Arizona - Colorado : 4-2

Match 4 le lundi 17 août

Match 5 le mercredi 19 août

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août



St. Louis Blues (4) – Vancouver Canucks (5) : 1-2

Match 1 - St. Louis - Vancouver : 2-5

Match 2 - St. Louis - Vancouver : 3-4 (ap)

Match 3 - Vancouver - St. Louis : 2-3 (ap)

Match 4 le lundi 17 août

Match 5 le mercredi 19 août

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 21 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 23 août