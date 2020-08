NHL - Play-offs : Canucks et Lightning recollent

Les Canucks ne vont pas s’en laisser compter. Humiliés par les Golden Knights lors de leur premier duel, les joueurs de Vancouver ont su parfaitement répondre lors du deuxième affrontement entre les deux formations. Tyler Toffoli a lancé le match en ouvrant le score après 89 secondes de jeu seulement avant que Bo Horvat ne fasse le break dix minutes plus tard en supériorité numérique. Alex Tuch a essayé de réveiller la franchise du Nevada en début de deuxième période mais Elias Petterson a éteint le feu juste avant le buzzer. 18 secondes après le début du troisième tiers-temps, Bo Horvat y est allé de son doublé pour affermir la position des Canucks qui ont un peu tremblé quand, à 86 secondes de la fin du match, Max Pacioretty a ramené les Golden Knights à deux longueurs. Heureusement, Tanner Pearson a scellé le sort du match avec 30 secondes encore à jouer. Une nette victoire (2-5) qui permet à Vancouver de revenir à hauteur et de lancer totalement la série.

Tampa Bay recolle au bout du suspense

Entre Boston et Tampa Bay, rien n’est fait ! Alors que les Bruins ont remporté la première manche, le Lightning a su répondre dès le match 2. Une rencontre où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. En première période, Nick Richie a frappé le premier pour Boston avant que Blake Coleman ne réponde dix minutes plus tard. En supériorité numérique, Brad Marchand a redonné l’avantage aux Bruins après un quart d’heure de jeu en deuxième période mais l’avantage n’aura tenu que 55 secondes, Nikita Kucherov ne manquant pas l’occasion d’égaliser pour Tampa Bay. Les Floridiens ont pris le score pour la première fois du match en milieu de troisième tiers-temps quand Blake Coleman a signé son doublé mais, à quatre minutes du buzzer, Brad Marchand lui a répondu pour emmener les deux équipes en prolongation. Ondrej Palat a trouvé la faille après un peu moins de cinq minutes de jeu pour offrir la victoire à Tampa Bay (4-3), qui revient à une victoire partout dans la série.



NHL / STANLEY CUP 2020

Deuxième tour



Conférence Est (à Toronto)



Tampa Bay Lightning (2) - Boston Bruins (4) : 1-1

Match 1 - Tampa Bay - Boston : 2-3

Match 2 - Tampa Bay - Boston : 4-3 (ap)

Match 3 le mercredi 26 août

Match 4 le vendredi 28 août

Match 5 le dimanche 30 août

Match 6 (si nécessaire) le mardi 1er septembre

Match 7 (si nécessaire) le mercredi 2 septembre



Conférence Ouest (à Edmonton)



Las Vegas Golden Knights (1) - Vancouver Canucks (5) : 1-0

Match 1 - Las Vegas - Vancouver : 5-0

Match 2 - Las Vegas - Vancouver : 2-5

> Antoine Roussel (VAN) : 1 tir, 2 mises en échec, 1 contre et 1 perte de palet en 7 minutes



Match 3 le jeudi 27 août

Match 4 le samedi 29 août

Match 5 (si nécessaire) le lundi 31 août

Match 6 (si nécessaire) le mardi 1er septembre

Match 7 (si nécessaire) le jeudi 3 septembre