NHL : Il dispute son premier match en pro à 42 ans !

David Ayers, gardien le plus vieux de l’histoire de la NHL

C’est une histoire digne d’un film hollywoodien. David Ayres, un Canadien de 42 ans, a disputé ce samedi son premier et dernier match dans les cages des Carolina Hurricanes. En quelques minutes, l’homme est passé de simple spectateur à hockeyeur professionnel. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? En NHL, les équipes disposent de « gardien d’urgence », ou troisième gardien, un rôle confié à des semi-pros payés 500 dollars pour une pige d’un soir, passée généralement en tribunes. Et heureux hasard pour Ayres, les deux gardiens des Hurricanes ont subi des blessures, poussant le gardien à fouler la glace de la Scotiabank Arena de Toronto.Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ayers a aidé ses coéquipiers d’un soir à l’emporter face aux Toronto Maple Leafs sur le score de 6 à 3. Le conducteur de surfaceuse dans la vie de tous les jours, a stoppé 8 tirs sur 10. L’homme dont le rêve de devenir professionnel s’est brisé à l’âge de 15 ans à cause d’une greffe de rein, a réagi aux micros des médias locaux : « J’ai vécu le moment le plus fort de toute ma vie. Quand on m’a dit qu’il fallait que je me prépare, j’étais sous le choc, mais j’ai vraiment adoré ce moment». Le Torontois félicite aussi les joueurs de Caroline du Nord qui « l’ont accueilli comme l’un des leurs immédiatement ». Face à l’emballement du public, l’équipe des Carolina Hurricane a mis en vente un maillot floqué « Ayres », qui s'est déjà vendu à des milliers d’exemplaires. La maire de Raleigh, la ville où il réside, a annoncé que ce mardi sera la « journée David Ayres » dans la ville.